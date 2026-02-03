國發會訂下目標 今年GDP成長4.56%

▲葉俊顯表示，2026年台灣預估在振興民間消費、公共支出增加、帶動民間投資，以及淨輸出成長等4大助力之下，國發會目標今年經濟成長率可以達到4.56%，並且人均GDP可以達到4萬2170美元。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 國發會今（3）日上午舉辦年終記者會，國發會主委葉俊顯表示，2026年台灣預估在振興民間消費、公共支出增加、帶動民間投資，以及淨輸出成長等4大助力之下，國發會目標今年經濟成長率可以達到4.56%，並且人均GDP可以達到4萬2170美元。



葉俊顯表示，國內機構普遍認為今年經濟預測平均落在3.8%，其中最高有達到4.62%、最低有3%，兩者相差1.6個百分點；國際機構則認為台灣可以達到4%以上，主因還是台美關稅協定出爐，及台積電法說對於前景樂觀，資本支出將有520億美元到560億美元，比去年增加410億美元大幅增加。



而國發會今年目標經過「積極性的政策效益」，預估可以再增加0.45個百分點，振興民間消費、公共支出增加、帶動民間投資以及淨輸出成長，目標來到4.56%。



他舉例，民間消費中，若可以落實Tourism 2030 ，帶動演唱會等經濟、推動長照3.0等；公共支出增加以8年1.25兆的國防特別預算，當中在台採購的大概3000億左右，分8年來執行會增加國內公共支出部分，促進整個經濟成長約0.13%左右。



據國發會經濟目標設定，換算成台灣人均GDP所得來看可以穩穩站上4萬美元，葉俊顯說，「本會預估大概會是在42,170美元，比主計總處的目標40,951美元會再高一些。」



但他也提醒，國發會分析2026年也有風險及挑戰，包括地緣經濟風險，如美國經貿政策不確定性、地緣政治分化；金融市場變化AI估值與實際獲利落差；中國內需疲弱面臨經濟下行、內需疲弱面臨經濟下行。



葉俊顯特別提到，台美貿易協定已經達成共識，接下來將會送到立法院，希望立院可以好好審議並順利通過，「假如沒通過，對於我們的傳統產業甚至半導體，也就是我們這次談判所拿到的最惠國及台灣模式可能會受到蠻大的影響」，認為這也將會是風險之一。

他總結，國發會今年目標是「希望公私協力一起走，投資台灣不停手」，讓經濟成長可以全民共享，企業發展布局可以走向全球。



