國發會談「台灣病」 出口強是產業轉型非台幣貶值

（中央社記者潘姿羽台北19日電）「經濟學人」（The Economist）撰文論述台灣榮景的潛藏風險，並以「台灣病」形容央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題。國發會今天晚間表示，台灣出口強勁是因產業升級轉型，半導體產業附加價值高，貶值並非主因。

「經濟學人」以其編製的大麥克指數指稱，央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等，並以「台灣病」形容上述結構性問題。

國發會晚間對此回應，台灣經常帳順差擴大，主要反映產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升。

國發會說明，過去台灣出口以傳統製造為主，產品替代性高，匯率貶值有助提升出口競爭力；但隨著產業升級轉型，出口轉向電子、半導體等高附加價值，且具技術門檻與獨特性的產品，全球AI與數位轉型趨勢推升晶片需求，帶動台灣資通訊與電子出口成長強勁。

此外，2021年新台幣升值至28元價位，同年台灣出口年增29.3%，國發會指出，由此顯示，貶值並非出口及經常帳順差主因。

國發會強調，台灣是小型開放經濟體，外匯市場屬於淺碟型，易受國際資本流動及出口商資金運作影響。新台幣匯率由市場供需決定，也會受外人投資、出口商資金配置及國際局勢等多重因素波動。

國發會並指出，但因台灣尚未加入國際金融組織，為了維持經濟安全與金融穩定，必須維持充裕且具備即時調度能力的外匯存底，才能因應全球景氣波動及突發性風險，確保國家金融韌性。

國發會表示，台灣經濟發展雖表現亮眼，但面對社會結構與國際變局的挑戰。政府將持續推動產業升級轉型，強化產業韌性、擴大社會投資，改善所得分配，並以務實態度回應社會關切，推動經濟永續與包容發展。（編輯：楊凱翔）1141119