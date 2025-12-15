國發會頒發政府服務獎，台南市交通局和民政局獲頒兩項大獎，彰顯市府在數位治理及人本服務的雙軌實力。（市府提供）

記者林雪娟／台南報導

國發會十五日頒發定八屆政府服務獎，市府從一四四個參獎機關脫穎而出，由交通局和民政局獲頒兩項大獎，彰顯市府在數位治理及人本服務的雙軌實力。

獎項由行政院副院長鄭麗君頒獎，市府由副秘書長徐健麟率隊北上領獎。市府表示，團隊以跨域創新思維，推動貼近民需的便民措施，透過政府服務獎機制，不斷自我檢視與精進，獲獎展現市府創新治理成果，也激勵團隊持續以行動回應市民期待，秉持「以民為本」初衷，從在地需求出發，以務實態度，實現更有感的公共服務。

研考會表示，交通局以「救護優先 智慧暢行」專案，首創「點對點模組控制」技術，將車路聯網導入智慧號誌控制，降低用路人行車風險，爭取傷病患黃金搶救時間，更是救護人員行車安全的貼心利器，獲得「數位創新加值」獎項肯定。

民政局推動「眾神之都的氣質轉型─優質廟會‧市民共好」，首創廟會輔導SOP，促成百餘宮廟簽署自律公約，並推動環保三部曲，及宮廟博物館、雙語友善與文創推廣等，讓宗教文化兼顧信仰與生活，展現台南特色的創新治理，獲得「社會創新共融」殊榮。市府將持續創造前瞻服務，讓好的政策能在城市每個角落被實踐與看見。