國發會首期企業投資美國融資保證機制擴大至13.75億美元

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〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，截至目前為止，共有8家公營銀行、7家民營銀行參與，總計15家公民營銀行表態參與首期方案的募資，募集金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，首期專款由原先的12億美元一舉增為13.75億美元。

國發會主委葉俊顯致詞時表示，我國今年1月與美國簽署投資MOU，當中確立臺美雙向投資機制，我國將基於在「根留臺灣、布局全球、行銷全世界」的國家總體戰略下，以「臺灣模式」與美國進行供應鏈合作。

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此次推出的融資保證機制，核心目的就是為了降低銀行的授信風險，支持金融機構提供企業授信，協助我國企業進軍美國供應鏈、打造產業聚落，進一步擴展臺灣科技產業的全球競爭力；更希望能藉此拓展我國金融機構的國際業務。

銀行公會理事長董瑞斌表示，國內金融業者對政府政策對企業發展都是全心全意的支持，當政府非常用心、竭盡心力跟其他國家在進行經貿談判，或者當企業要到國外去投資、設場、併購或要貿易，台灣所有金融業都是政府跟企業忠實的後盾。

他也提醒赴美投資的台灣企業，去美國投資一段時間，所有的生產、投資都上軌道後，一定會有非常多當地金融業者提出一些非常好的金融服務方案，雖然「家花沒有野花香」，他還是拜託台灣企業不要忘記台灣的金融業在家鄉在等著大家的關愛。

產發處處長蕭振榮說明「企業投資美國融資保證機制」，採取政府與銀行共同分擔風險的模式，最高保證成數可達50%，且每期單一企業的授信額度最高為50億美元。他透露此機制在新聞媒體曝光後，吸引大量企業界的諮詢，多數企業皆認為此舉對開拓美國市場具有極大的實質助益。

保證對象除了本國企業之外，也包含由本國人實質控制的外國企業，並特別聚焦於半導體及資通訊(ICT)供應鏈相關產業。資金的用途主要劃分為三大範疇，分別是用於購置設備與擴廠的資本性支出、充實營運資金，以及用以發展產業聚落。

截至目前為止，總計共有15家公民營銀行表態參與首期方案的募資，募集金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，首期專款總計可達13.75億美元，可以協助企業融資的總金額高達550億美元，已明顯超越當初所設定的第一期目標。

銀行出資分為三個級距：第一級出資7500萬美元的有台銀和中信銀；第二級500萬美元的有兆豐銀、華南銀、合庫銀、第一銀；第三級出資2500萬美元的有北富銀、國泰世華、台新銀、玉山銀、永豐銀、元大銀、彰銀、台灣企銀、土地銀。

金管會與財政部也大力協助進行融資保證作業的優化與法規鬆綁，不僅降低了風險權數，讓保證額度的風險權數得以比照我國中央政府債權風險權數次一等級的20%計算，也專案放寬了無擔保授信的上限，不受原先對同一法人或同一關係企業無擔保授信總額不得超過銀行淨值5%或15%的限制。

同時，海外建廠融資的上限亦獲得排除，不再受住宅及企業建築放款總額不得超過存款總餘額及金融債券發售額合計之30%的法定限制。最令企業界有感的是，這次的保證手續費率寫下了有史以來的最低紀錄，最低僅需0.1%。

申請手續非常簡便，僅需要備妥在美國投資的計畫書，並向參與本計畫的銀行提出融資需求，後續的銀行融資評估、向國家融資保證中心申請保證，乃至於融資保證委員會的審查核定、核准貸放、簽發融資保證契約與信用保證書等後端行政流程，皆會由銀行與國家融保中心直接對接處理。

葉俊顯表示，行政院已於5月27日核定「企業投資美國融資保證機制推動方案」，將由中國輸出入銀行國家融資保證中心辦理保證業務，目前各家銀行已著手辦理行政作業，後續與輸銀融保中心完成出資與委辦契約簽署作業後，即可正式受理企業申請。

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