國發會：今年公建經費規模突破8000億 達成率拚95%

（中央社記者潘姿羽台北20日電）國發會今天表示，截至10月底，整體公共建設計畫經費執行數為新台幣5367億元，為近18年同期最高；今年計畫經費規模突破8000億元，全年經費達成率將力拚95%。

國發會今天舉行委員會議，並報告公建執行情況。國發會新聞稿指出，截至10月底，整體公共建設計畫經費執行數達5367億元，較去年同期增加近100億元，為近18年同期最高；今年計畫經費規模突破8000億元，也較去年增加逾200億元。

國發會主委葉俊顯表示，今年力拚經費達成率達95%，希望各部會加強督導進度落後或經費執行偏低的計畫，確保工程如期推進及款項及時撥付。

葉俊顯指出，各部會積極推動下，今年1月至10月多項重大建設陸續完成，包括國道3號銜接台66線增設系統交流道工程全線完工，第3座液化天然氣接收站儲槽及氣化設施正式啟用，可支應大潭電廠每小時900噸的用氣需求，以及烏溪鳥嘴潭人工湖6湖區完工，可滿足中部地區約100萬人每日用水需求，提升供水穩定度並有助減緩地層下陷。

葉俊顯表示，國發會將秉持「如期、如質、如度」的推動原則，結合充實產業投資土地、供電、供水、人才及勞工5大要素，同時配合6大區域發展策略推進，強化中央與地方整體推動量能。

國科會今天於國發會委員會議陳報「大南方新矽谷推動方案」進度報告，此方案是「AI新十大建設推動方案」一環，以台南沙崙為核心，於嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，將台灣已具優勢的AI技術研發能力，進展到AI系統開發能力，建構南台灣完整的AI產業生態系。

「大南方新矽谷推動方案」涵蓋擴算力、鏈場域、引人才、展應用4大策略。

國發會說明，擴算力部分，已促成輝達、超微（AMD）與鴻海等國內外業者，組成台灣算力聯盟，公私協力部署算力建設，支持國內AI應用發展。鏈場域部分，啟動沙崙AI創新應用大樓招商，未來將從沙崙智慧綠能科學城，串聯半導體S廊帶，形成AI、機器人、無人載具等領域產業聚落。

國發會新聞稿指出，國科會已整合經濟部、數發部資源，促成產學研跨域合作，推動逾20個示範案、500家餐飲、醫療照護業者導入AI創新應用服務，未來將逐步拓展至製造、零售與商業服務業等業者。（編輯：張良知）1141120