國發會：今年公建經費達成率力拼95％

國發會今公布，截至10月底，整體公共建設計畫經費執行數達5367億元，為近18年同期最高，(資料照，記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今公布，截至10月底，整體公共建設計畫經費執行數達5367億元，較去年同期增加執行近100億元，為近18年同期最高，今年計畫經費規模突破8000億元，較去年增加超過200億元。

國發會今召開第135次委員會議，就國發會提報「公共建設計畫推動精進方向」及國科會提報「大南方新矽谷推動方案推動進度報告」進行討論。

國發會主委葉俊顯表示，今年仍以經費達成率95%為目標，請各部會務必於今年底前加強督導進度落後或經費執行偏低的計畫，確保工程如期推進及款項及時撥付，並可適時運用國發會與工程會既有協調機制解決困難問題。

葉俊顯指出，在各部會積極推動下，今年1月至10月多項重大建設已陸續完成，包括：國道3號銜接台66線增設系統交流道工程全線完工，有效紓解大溪交流道及市道112甲線壅塞並提升通行效率；第三座液化天然氣接收站儲槽及氣化設施正式啟用，可支應大潭電廠每小時900噸的用氣需求；烏溪鳥嘴潭人工湖6湖區完工，可滿足中部地區約100萬人每日用水需求，提升供水穩定度並有助減緩地層下陷；苗栗火車頭園區、新北市美術館、國家鐵道博物館及台灣原住民族文化園區歌舞展演館相繼啟用，提供民眾更多元的觀光、生態與文化體驗。

葉俊顯強調，這些成果展現政府持續推動公共建設的決心與成效。未來國發會將持續與工程會合作協助各機關妥善規劃年底執行節奏，積極排除經費執行與工程推動的瓶頸，確保今年整體公共投資達標。

國科會陳報「大南方新矽谷推動方案」進度報告。此方案為當前政府規劃「AI新十大建設推動方案」的重要一環，以台南沙崙為核心，於嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，透過「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等策略布局，將AI科技的能量注入全產業，帶動百工百業的智慧轉型，將台灣已具有優勢的AI技術研發能力，進展到AI系統開發能力，建構南台灣完整的AI產業生態系。

國科會在「擴算力」部分，已促成輝達、AMD與鴻海等國內外業者，組成臺灣算力聯盟，公私協力部署算力建設，支持國內AI應用發展；在「鏈場域」部分，已啟動沙崙AI創新應用大樓招商，未來將從沙崙智慧綠能科學城，串聯半導體S廊帶，形成AI、機器人、無人載具等領域產業聚落；在吸引人才部份，已完備沙崙資安暨智慧科技研發大樓培訓環境，培育中小企業AI等科技專業與應用人才。

同時，國科會亦已整合經濟部、數發部資源，促成產學研跨域合作，推動逾20個示範案、500家餐飲、醫療照護業者導入AI創新應用服務，未來將逐步拓展至製造、零售與商業服務業等業者。

