國發會：今年經濟成長率目標4.56% 人均GDP達4.2萬美元

記者郭曉蓓／臺北報導

國發會今（3）日舉行年終記者會，由國發會主委葉俊顯主持，公布2026年經濟展望與施政重點。葉俊顯表示，國發會將透過「領航未來、投資臺灣、布局全球」三大面向，掌握全球競爭先機，開創新一輪經濟成長動能；並宣示2026年臺灣經濟成長率目標設定在4.56%，人均GDP目標為4萬2170美元，對於臺灣經濟前景抱持樂觀。

葉俊顯指出，臺美關稅談判結果相當正面，加以全球雲端服務供應商持續擴增資本支出，強勢拉動臺灣AI相關供應鏈表現。今年經濟成長率可望站穩4%；在振興民間消費、增加公共支出、帶動民間投資與淨輸出成長等4大面向發揮效益，預期可再推升0.45%，達成經濟成長率4.56%的年度目標，同時也設定人均GDP達4萬2170美元的目標。

葉俊顯說明2026年施政重點，3大政策主軸全面啟動。第一主軸是「領航未來」，國發會將統籌推動 AI新十大建設，從數位基磐、關鍵技術到智慧應用三大面向，強化主權算力、資料治理與AI人才生態系，並布局半導體、矽光子、量子科技與機器人等前瞻技術，推動生活、產業、政府AI化，逐步落實至2040年，達成創造15兆元產值、50萬個高薪就業、建置3座國際級實驗室，推動臺灣AI全球排名邁向前5名，打造具國際競爭力的智慧科技島。此外，國發會將啟動「創業大聯盟競賽」，優化創新創業雨林生態系。

葉俊顯指出，今年第二施政主軸是「投資臺灣」，具體措施是因應未來勞動力將出現短缺問題及結構老化現象，推動「國家人才競爭力躍升方案」，進行全球攬才及人才培育；以及推動「兆元投資國家發展方案」，引導民間資金投入數位建設、綠能轉型、社會住宅與長照體系，同時優化保險資金、法規與融資環境，建立「單一整合平台」，加速重大公共與產業建設落地。

葉俊顯說，第三施政主軸是「布局全球」，國發會將以矽谷、東京等海外基地為核心，將持續擴大連結當地夥伴，包括五大商社、三大銀行、京都大學、東京大學等，同時將服務擴展至關西、北海道、福岡等地，以協助新創加速落地。另透過國發基金擴大海外投資與融資能量，國發基金出資加碼，貸款總額度倍增，促進國內產業升級及國際市場拓展，提升臺灣創新能見度。

國發會主委葉俊顯今日主持年終記者會，公布2026年經濟展望與施政重點。（記者郭曉蓓攝）