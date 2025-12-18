國發會：公建經費執行逾6千億元 近18年同期次高

（中央社記者趙敏雅台北18日電）國發會今天表示，截至今年11月底整體公共建設計畫經費執行數達新台幣6028億元，為近18年同期次高，今年整體可支用經費規模含追加預算已突破8000億元。

國發會今天舉行委員會議，報告「整體公共建設計畫」推動執行情形。國發會發布新聞稿指出，各部會接續於今年11月至12月初完成多項重大建設，包含桃園國際機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，透過新增8個大型登機門，每年可增加580萬人次服務量能。

另外，新北板橋果菜批發市場冷鏈物流中心完工，建構低溫作業區，預期每日可增加54公噸蔬果吞吐量、冷藏庫提供168公噸冷藏量能。

國發表示，數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫，提供40片NVIDIA/AMD GPU（繪圖處理器）算力支援資服業者，今年已輔導178家資服業者進行AI模型訓練，累計促成59家產品化，持續加速人工智慧（AI）應用落地。

國發會指出，截至今年11月底，整體公共建設計畫經費執行數達新台幣6028億元，為近18年同期次高，今年整體可支用經費規模含追加預算已突破8000億元，也請各部會同步盤點115年度重大建設預定達成的重要里程碑。

今天委員會議中，經濟部也報告中部精密智慧新核心推動方案。國發會表示，方案已有多項階段性成果。在核心產業雙軸大轉型部分，已推動工具機產業高值化轉型升級；推動智慧機械雙軸轉型，協助機械業者開發新機具，縮短製程並結合AI提高效率；自行車雙軸轉型，協助自行車業者應用AI設計與檢測，加速導入生產及管理智慧化。

在現有核心再造新核心部分，國發會指出，已成立台灣卓越無人機海外商機聯盟，組團爭取國際訂單；另透過農業智慧轉型，輔導養豬業者透過AI智慧監測豬隻，節省管理工時成本；產業AI導入驗證加值方面，協助業者在產線導入AI，降低人員訓練成本並縮短報價週期。

國發會說，在運用法人驅動產業創新部分，經濟部將持續打造AI試產線及試作場域，並輔導產業導入AI，以增強中部傳統產業韌性與競爭力。

國發會表示，中部地區是台灣精密機械、工具機、金屬加工、手工具、自行車等產業重鎮，受美國關稅衝擊較為顯著，政府已透過相關產業支持方案給予協助，以厚植中部跨產業的AI實力與競爭力，面對全球變局與產業升級。（編輯：楊蘭軒）1141218