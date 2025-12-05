國發會「創業大聯盟競賽」報名逾2800組破紀錄 盼打造台灣版OpenAI

國發會召開「創業綻放—創業大聯盟競賽」記者說明會，由產業發展處處長蕭振榮主持。戴嘉芬攝



國發會推動創新創業，8月底啟動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，鼓勵新創公司組隊參加。初賽報名已於11/30截止，參賽情況相當踴躍，共收到2,805組報名，此計畫儼然已成為台灣規模最大的創業盛事。國發會產業發展處處長蕭振榮表示，希望藉由此競賽點燃國內創新創業風潮，進一步打造出台灣版的 OpenAI。

蕭振榮指出，此次創業競賽有超過2,805隊報名，超越歷史紀錄。背後有3大含意。首先，國發會希望能創造下一波產業新動能，去年新創獲投資總金額已破千億，較2015年成長4倍。目前，新創家數亦超過1萬家，達到10,403家。但與世界上同是小國規模的新加坡、以色列相比，新創能量略嫌不足。新加坡新創產業貢獻該國GDP比例為1.24%，以色列為1.97%，而台灣則不到1%。

此外，台灣前十大市值公司偏向硬體、半導體，軟體企業規模不大；而且，大多數公司皆集中於北部。從此次報名團隊來看，各縣市、花東甚至離島地區都有報名，達到遍地綻放的效果；其中，六都地區占71.16%，非六都地區占28.84%，雖然北部報名家數比例仍超過40%，但初步來看，尚且符合「區域平衡」原則。

第三，在報名團隊中，有1,258組是尚未創業的團隊，占報名總數近五成，象徵更多新創萌芽且勇於跨出第一步。他們將藉由25小時線上培訓課程，打底創業基礎。課程內容涵蓋創業基本須知、市場需求、市場洞察、商業模式、財務規劃及商業計畫簡報製作等，協助團隊建立創業全貌。

就報名的產業組別而言，「前瞻科技組」占32.98%、「消費生活組」占39.43%、「綠色永續組」占27.59%，分布大致均衡，呈現台灣新創的全方位關懷，在科技創新、永續發展與消費體驗等領域全面開花。

國發會表示，初賽的書面審查現正如火如荼展開，評審委員由創投及產學研專家組成，將依據創投標準，就創新性、商業模式可行性、市場拓展性、團隊潛力等面向進行審查，預計選出至多300組入圍名單（六都及非六都各150組）。

入圍團隊後續將進入第二階段輔導，包括線上進階輔導課程，強化創業所需的核心知識；並透過實際演練打造具競爭力的商業計畫書 Bootcamp。同時，也有業師提供客製化建議，協助團隊提升營運策略。

國發會表示，為提升創業成功率並協助新創快速成長，「創業綻放—創業大聯盟競賽」除提供至多100家獲獎公司創業支持金，亦將協助引介國發基金天使投資，爭取最高達1億元投資金額，協助具發展性的創業團隊加速茁壯。

國發基金副執行秘書施明山補充表示，「創業天使投資方案」對單一公司投入的資金限制原本是50億，目前已提高到100億。首次投資最高額為2000萬，國發基金成為該公司的股東，之後會陸續參與增資，金額最高到1億元。目前創業天使投資家數為297家，累計投資金額逾42億元。他強調，除了天使投資外，國發基金也有其他方案，可繼續支持新創團隊。

