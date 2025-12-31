國發會「創業大聯盟」公布入圍300強！其中91組未成立公司

國發會31日召開記者會公布「創業大聯盟」初選300強名單。圖為國發會副主委詹方冠。國發會提供



國發會推動「創業綻放一創業大聯盟競賽」，邀集百位來自創投、產業、學研與公協會等各領域專家，從全台2,805組創業提案中，選出第一階段300組入選名單，獲選率僅約一成，競爭相當激烈。其中，入選名單包含91 組尚未正式成立公司的早期團隊，彰顯台灣日益蓬勃的創新能量。

此次競賽規劃前瞻科技、消費生活及綠色永續三大領域，在各界踴躍參與下，共選出112組消費生活、以及前瞻科技與綠色永續各94組入選團隊。入選名單不僅橫跨多元產業，更廣泛遍及全台各地，具體展現了產業多元發展與區域均衡分布的豐沛實力。

國發會強調，本次競賽秉持公平、專業的審查原則，特別邀請創業投資/私募股權公會理事長邱德成及前數發部長、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男擔任共同召集人，同時，也邀請數位轉型學院院長詹文男、台灣大學副院長連勇智、台北大學院長黃啟瑞擔任三個產業領域的召集人，統籌審查流程、召開共識會議等，並由百位創投、產業、學研與公協會委員共同審查。每件創業提案均由4位委員獨立評分，以確保審查機制兼具專業性、公信力與透明度。

國發會副主委詹方冠表示，本次競賽係以創投視角與專業標準為核心，不僅注重創新性與市場潛力，也重視團隊的社會影響力與在地連結。

前瞻科技組召集人詹文男表示，前瞻科技領域團隊不僅具備扎實的技術基礎，也能思考實際應用與市場落地，顯示台灣新創正逐步從技術研發走向具規模化潛力的創新實踐。

消費生活組召集人連勇智指出，評選過程中可清楚看見台灣新創在消費生活領域百花齊放的樣貌，無論商業模式或創新應用皆展現高度成熟度。

綠色永續組召集人黃啟瑞也表示，台灣新創有能力因應淨零、循環經濟與永續發展等國際重要議題，顯示台灣在綠色創新上的高度潛力。

國發會表示，本次競賽共收到全台2,805組新創公司與創業團隊報名（符合資格共2,619組）。為促進創業生態的多元與均衡，入選名額於六都與非六都間平均配置各150組，並依三大組別分布（前瞻科技組六都 58 組、非六都36組；消費生活組六都 60組、非六都52組；綠色永續組則為六都32組、非六都62組）。

觀察入選結構，六都逾八成入選團隊為新創公司，具備紮實商業基礎，非六都則有近五成屬潛力團隊，展現早期創新活力！此次評選兼顧產業與區域平衡，不僅讓地方創新能量有機會被看見，也顯示台灣創業版圖正從核心城市逐步擴展至各地，全面綻放。

入選的300組團隊將於2026年1月至3月進入第二階段培訓輔導，包括線上進階課程、商業計畫書Bootcamp與業師一對一輔導等，協助強化創業必備的核心能力與實務經驗。 完成輔導後，將辦理複賽實體評選，徵選出100組團隊獲得300萬創業支持金，並再從中擇優30組晉級決賽，角逐最高1,000萬支持金。

國發會強調，「創業綻放一創業大聯盟競賽」不僅是一場比賽，更是推動創業生態系升級的重要平台。未來將持續串聯政府、創投與企業資源，打造從早期構想到資金挹注的完整支持鏈結，讓創新成為帶動台灣產業轉型與社會永續的核心力量。

