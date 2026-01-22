國發會：台美雙向投資國際大廠加碼 有助經濟成長

（中央社記者賴于榛台北22日電）台美關稅談判底定，不過，前行政院副院長施俊吉憂慮相關投資恐衝擊台灣GDP。國發會則說明，國際大廠美光、輝達都加碼投資台灣，加上台美雙向投資有助技術提升，整體而言有助台灣長期經濟成長，且外資投資銀行也隨著台美貿易協議底定上修台灣今年經濟成長率。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

不過，施俊吉昨天在臉書指出，企業投資與政府信保金額應可加總，且憂慮相關投資恐衝擊台灣國內生產毛額（GDP），未來數年內，台灣潛在GDP恐要先扣掉新台幣15兆元。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，企業投資與政府信保額度2項不能加總，至於信保機制，也是屆時企業若有需要才會申請。她還強調，企業投資是為了賺錢，企業賺錢大小股東也就會賺錢，並會讓台灣公司擴大在台灣投資，像是台積電在台灣的擴廠計畫速度，就遠大於在美國的擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊也在記者會說明，潛在GDP的影響，包含總要素生產力、資本投入、勞動投入等，而台美產業互補，隨著全球AI需求成長，不管是國際業者或是政府機構投資AI基礎建設持續擴張，除國內半導體廠商正擴大國內的投資，國際大廠美光、輝達也在台灣加碼投資設立研發中心、高階生產基地，都有助於直接挹注台灣投資成長。

陳美菊說，加上台美是雙向投資有助於技術提升、提高生產效率，有助台灣長期經濟成長。

她還提到，隨著貿易協議底定，台美貿易的不確定性已經降低，瑞銀、野村、星展、摩根等外資投資銀行近期都上修台灣今年經濟成長率為逾4%，並稱台灣取得比較優化的貿易條件，可以鞏固高科技產業優勢，也對傳產復甦帶來契機，對台灣產業均衡發展有正面效益。

根據政院過往說明，政府信用擔保機制預計透過國發會「國家融資保證機制」下設專案融資保證機制，初步以授信額度上限2500億美元規模設算，再考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，預估保證成數為5成至6成左右、承保倍數為15倍至20倍、專款規模將落在62.5億至100億美元之間，專款共分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與，至於如何分擔組成，會與金融產業界溝通，機制尚待核定。（編輯：林興盟）1150122