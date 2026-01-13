國發會：外國專業人才人數逼近8萬 AI產業需求孔急

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國發會今天指出，外國專業人才延攬及僱用法自2018年上路以來，外國專業人才在台灣數量明顯增加，截至2025年底，已經逼近8萬人；但台灣仍存在3個人才挑戰，尤其AI等關鍵產業人才需求孔急，必須持續強化攬才力道。

新修正的外國專業人才延攬及僱用法於115年1月1日正式施行。國發會今天舉行115年外國專業人才延攬及僱用法修法宣導說明會，除了國發會人力處說明修法重點，勞動部、內政部也針對各自業務做出說明。

國發會副主委詹方冠致詞表示，2025年台灣出生數跌破11萬人，而且正式邁入超高齡社會（65歲以上老年人口占總人口比率達20%），人口結構出現很大轉變，進而影響經濟、產業，衝擊會慢慢顯現。

詹方冠指出，外國專業人才延攬及僱用法自2018年上路以來，外國專業人才在台灣人數明顯增加，從當初的3萬多人增加至2025年底約7.9萬人，逼近8萬人大關，顯示專法提供一定助力；但因應人工智慧（AI）、淨零發展，台灣對人才需求還是非常迫切，近年國發會與相關部會攜手推動外國專業人才延攬及僱用法修法，希望強化吸引力。

國發會人力處進一步指出，這次攬才專法修法背景是台灣面臨3大人才挑戰，一是在少子女化及高齡化夾擊之下，國內有缺才危機；二是半導體、AI等5大信賴產業每年擴增人才需求，導致關鍵產業人才需求孔急；三是國際競才激烈，英、日、韓等國均推出更優惠政策，吸引頂尖人才。

詹方冠受訪時表示，此次修法進一步放寬工作、居留、社會保障等規定，各界迴響熱烈，今天說明會參與情況相當踴躍，除了公協會、大專院校，律師事務所也不少。

詹方冠補充，國發會人力處會持續精進人才相關資料蒐集，希望掌握外國來台人才的產業分布情況，此外，因應台灣產業需求，近年政府已加大延攬策略性產業人才。（編輯：林淑媛）1150113