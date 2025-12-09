國發會：推動區域治理沙盒 盼從地方本位出發

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國發會推動區域治理沙盒，盼尋求兼顧產業、社會與環境的在地綠能治理模式。國發會今天指出，從中部的推動經驗得到3啟示，包含綠能推動從地方本位出發，有助於理解產業與社群差異。

國發會推動「區域治理沙盒實驗」，秉持「在地小規模案例」、「跨域協作」的精神，聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力及地熱發電4項綠能主題，盤點在地推動挑戰，包括行政程序、法規權責、地方信任等議題，進行在地訪談，並結合中央部會、地方政府、產業與民間社群，透過協作機制與交流對話，尋求兼顧產業、社會與環境的在地綠能治理模式。

國發會發布新聞稿指出，今天在台中舉辦「區域治理沙盒實驗-中部場成果發表會」，邀請經濟部、農業部、地方政府、農民團體及產業代表，共同探討中部地區農業綠能與微水力的在地治理經驗。活動以中部農業與水圳脈絡為核心，分享農村面對極端氣候、產業市場波動、水圳調度與抽排需求升高等挑戰時，如何導入綠能提升韌性，展現綠能治理的多元路徑。

國發會表示，中部地區是台灣農業重鎮，涵蓋畜牧、溫室、果菜及加工產業，但在日益嚴峻的極端氣候，以及農業經營成本提高的雙重影響下，農民與水圳管理者面臨的風險日益增加，更需要穩定的供電與灌溉水源。

「區域治理沙盒實驗-中部場成果發表會」聚焦中部農業綠能與微水力，國發會表示，透過在地訪談、現場觀察與利害關係人協作，盤點綠能進入農村時的制度挑戰，並探索在地化的合作模式。

而國發會從這次與工業技術研究院攜手在中部累積的推動經驗，提出3項治理啟示。首先，從在地挑戰重新定位綠能角色，農業綠能與微水力並非附加工程，而是農民及水圳管理者面對氣候風險、農田水利需求、產業與農村發展時的治理解方。

其次，綠能從技術導入走向治理協作，農業綠能與微水力牽涉農地、水圳、能源、地方治理等制度層面，需跨部會與公私協力降低資訊落差、提升行政可行性。最後，期待從單點示範走向制度化學習，將綠能推動從地方本位出發，理解產業與社群差異，透過充分溝通找到適合的合作方式。

國發會表示，中部綠能治理的在地實踐經驗顯示，無論是農業綠能或微水力，都需要地方行動者的長期投入與跨域協作，以回應能源、灌溉與農業現場的實際需求。

國發會指出，未來將持續支持跨部會協作，攜手中央部會、地方政府、農業組織共同推動治理創新，提升農業風險管理能力，讓農村在能源轉型中更具韌性，推動綠能成為地方發展與農業升級的重要助力。（編輯：林興盟）1141209