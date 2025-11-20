國發會：羅唯仁離職前已調離核心

台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料，國民黨立委葛如鈞（左起）、林沛祥、立委吳宗憲20日舉行記者會，批政府監管失效，促立即補強。（姚志平攝）

台積電資深副總羅唯仁今年7月退休，傳10月底帶槍投靠英特爾，由於帶走多箱資料，疑似2奈米、1.4奈米等先進製程文件，引發半導體業界譁然；身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯20日於立法院經濟委員會上表示，羅唯仁因要退休，一年多前已調離核心單位，不再擔任核心職務。

羅唯仁帶槍投靠，國人憂慮技術外洩；葉俊顯呼籲，大家對台積電有信心，不會因為一個人就影響台積電。

國發會掌管國發基金，由於國發基金對台積電持股逾6％，是台積電最大股東，葉俊顯以國發會主委身分，身兼台積電董事職務。葉俊顯從台積電資深同仁管道得知，台積電對即將退休主管、同仁有一套管理機制，羅唯仁一年多前已調離核心單位，從事非核心職務，不會接觸營業祕密；至於羅唯仁有沒有COPY、帶機密資料出去，這得由檢調、台積電等單位去認定。

國民黨團昨日則召開記者會指出，近期多起非法挖角與技術外移事件接連曝光，已暴露政府監管失靈、跨部會協調不足，使假外資與高薪挖角長期有機可乘。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，相關報導指稱該名前高層在任內要求幕僚整理手寫筆記，內容可能涉及2奈米與A16等先進製程，紙本資料裝箱逾20箱，引起是否外洩核心技術的疑慮。他指出，調查局近月查辦多起半導體外移案，證明技術正以「螞蟻搬家」方式外流，問題已升至國安層級，但政府罰責偏低、反應遲緩，科研環境也多年未改善。

林沛祥提出3項訴求，包括修法強化國安與營業祕密規範、提高刑責與罰金；成立核心技術保護專責小組作為單一窗口；並提出科研人員稅務優惠與居住協助以改善留才條件。

藍委吳宗憲指出，半導體先進製程已是國家戰略資產，外洩風險絕非單一事件，權責機關應盡速提出《營業祕密法》與《國安法》修法，提高刑度；他並呼籲檢調加速偵辦，高檢署智慧財產檢察分署應趕快釐清事實，審判端也需勇於下判，避免國家核心技術再度遭受侵害。