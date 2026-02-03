國發會2026年目標預告 葉俊顯：人均GDP上看42170美元、經濟成長率4.56%

國發會今（3）日舉行年終記者會，主委葉俊顯與副主委等官員皆出席。（攝影／李海琪）

國發會今（3）日舉行年終記者會，主委葉俊顯對外宣布今年總體目標，經濟成長率以4.56%為最終目標、人均GDP上看42170美元，對於台灣經濟前景抱持樂觀態度。

不過他也提及，今年仍有美國經貿政策與地緣政治等不確定性，加上部分台美協議後續須送立法院審議，若卡關恐讓傳產再陷不確定性，衝擊投資與接單布局，希望不會發生最糟狀況（台美關稅協議未通過）。

另外，針對外界擔憂台灣企業自主投資2500億美元，半導體供應鏈將赴美投資，是否削弱台灣經濟成長動能。葉俊顯回應，「不要以靜態短期的角度看待產業發展」，台灣經濟這塊大餅持續成長，因此不會出現美國多一點、台灣就少一點的問題，並強調，台積電關鍵產能與研發依舊留在台灣。

成長目標訂4.56%，國發會：內需、投資、淨輸出齊推升

國發會說明，4.56%並非「基準情境」，而是在基準預測4.11%之上、再納入更積極政策效益的目標值；相較之下，主計總處對今年經濟成長率預測為3.54%。

葉俊顯指出，目標上調主要來自4大動能，包含振興民間消費、公共支出增加、帶動民間投資，以及淨輸出成長；外部條件則包括全球雲端服務供應商（CSP）資本支出擴增、全球景氣與國際油價變化等。

在人均GDP方面，他表示今年有望突破4萬美元，國發會以42170美元作為目標；若以主計總處估計約40951美元，兩者皆顯示台灣可望邁入「人均4萬美元」新門檻。

國發會也強調，雖去年高基期墊高比較基準，但在AI需求延續、出口與資本支出維持動能的情境下，仍有機會支撐今年成長落在4%以上區間。

盼國會通過台美協議，行政院預計3月專案報告

面對外部變數，葉俊顯點出，美國經貿政策不確定性與關稅相關爭議、地緣政治分化牽動供應鏈布局；中國則有內需疲弱、產能過剩外溢與低價傾銷，以及政治不穩等風險；金融面亦需留意AI估值與獲利落差、全球央行貨幣政策分歧帶來的市場波動。

葉俊顯也將台美關稅協議後續進展列為關鍵「不確定性來源」之一。他表示，台美對等貿易協定與投資合作備忘錄等後續將送立法院審議；若未獲通過，企業將再度面臨營運與投資布局不確定性，且傳產占製造業比重高、就業影響面廣，盼國會支持讓政策落地。

他並提到，行政院規劃於3月3日赴立法院就台美關稅進程、方針及產業衝擊評估，進行專案報告，後續行政部門會持續與國會積極溝通。

葉也坦言，萬一落入最差情況，也就是協議未能通過，傳產出口競爭力將趨於弱勢，尤其工具機、水五金等產業影響最大，目前國發會並未評估此等情況下的衝擊，但也十分不希望需要評估到這種狀況。

「經濟大餅」一直在成長，葉俊顯：別用靜態短期觀察產業發展

針對台灣廠商赴美自主投資2500億美元，雖然有部分學者認為此為國力延伸，但也引發部分外界擔憂削弱經濟成長動能與人才外流等問題。

葉俊顯表示，「不要以靜態短期的角度看待產業發展」，部分聲音認為這塊大餅是固定的，另一方分到多一點、這裡就會少分，但實際上「這個餅在長大」，因此自身更認同赴美投資是國力延伸的說法，有成長出來的產能有部分要到美國協助生產。

葉俊顯強調，企業赴美投資，但依然根留台灣；根據國發會掌握資料，台積電目前在台共有41座廠，海外9座廠；擴廠部分，台灣與海外呈現3比1的比例，多數產能留在台灣。

另外，葉俊顯也引用經濟部數據強調，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，比例有稍微變化，但重點產能與研發仍然留在台灣。

他並補充，台積電目前正擴廠中，先進製程2奈米以新竹、高雄為主；2奈米以下則是以新竹與台中為主要；至於先進封裝是設定在台南與嘉義。另外，新竹台基地研發中心目前也已有超過7000名研發人員進駐。

國發會：對美信保不影響主權基金籌措來源

至於媒體提問，「對美信保（信用保證）2500億美金」是否影響「主權基金」籌措來源。

葉俊顯回應，兩者是分開的機制，主權基金方面仍在蒐集國外資料、審慎評估，方向上傾向以專法推動，並朝策略型主權基金設計以兼顧財務穩定。

至於信保機制，除國家發展基金投入外，也希望公股行庫及民營銀行共同注資，且「有出資的銀行」才能參與後續融資保證安排，以擴大承作能量並分攤風險。

