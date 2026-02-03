國發會2026GDP目標4.56%...葉俊顯直言「立院未過台美關稅傳產恐受衝擊」：經濟成長率最高衰退0.7%

國發會主委葉俊顯今（3）日在國發會年終記者會表示，國發會對國內2026GDP成長率的基準預測為4.11%，在設定目標上則是4.56%；不過他也指出，若台美關稅在立院被卡關，傳產恐怕受到衝擊，若按照原先32%稅率計算，這部分甚至對經濟成長率會造成衰退0.3到0.7%。

國發會今日舉行年終記者會，葉俊顯表示，對於2026年的台灣經濟展望，國內、外機構的預測大多在去年底、今年初之後，因為關稅、台積電法說等緣故，將GDP成長率調升至4%左右或以上。

葉俊顯指出，國發會預測落在4.11%，設定目標為4.56%，主要評估了整體積極性的政策效益，因此會給出該目標。

至於人均GDP，葉俊顯說明，可望達4萬美元以上，主計總處的預估為4萬951美元，國發會目標4萬2170美元左右，依據不同匯率而有不同區間。

被問及台美關稅若卡關會有何影響？葉俊顯回說，行政院預估3月3日去立院說明台美關稅相關事務，也希望快速溝通趕快通過，「假如協議無法通過對傳產有蠻大的影響，出口競爭力會趨於弱勢。」

葉俊顯並說，若關稅政策沒有通過，會對國內傳產影響很大，原本能跟日韓平起平坐這部分的優勢就會喪失，根據經濟部推估，若按照原先32%稅率計算，這部分甚至對經濟成長率會造成衰退0.3到0.7%，15%則是無影響甚至正0.03%，後續川普還會如何調整，必須要嚴肅評估。

