國發會Talent Taiwan中部辦公室 於台中科大揭牌

記者徐義雄、楊文琳／台中報導

國發會三十日在在台中科技大學舉辦Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心 暨創業天使投資方案中部辦公室揭牌，國發會詹方冠副主委主持揭牌，國發會邀請立委楊瓊瓔出席活動。楊瓊瓔說，透過Talent Taiwan團隊進駐，提供中部地區外國專業人才一站式服務，創新創業在地團隊提供輔導，活絡中部創新創業生態。

楊瓊瓔指出，國發會「國際人才服務及延攬中心」是一個具有熱情、富有活力的服務團隊，她要求建議之，國發會在台中科技大學舉辦Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案中部辦公室揭牌活動。

台中具密度最高的精密機械聚落，完整產業鏈、宜居的生活環境與地理位置，國發會早應該要來台中成立中部辦公室，不要老是從台北高雄看台灣。

楊瓊瓔表示，產業發展仰賴資金、知識及人力等要素，持續保持產業競爭力，提供充沛的優質勞動力，國家現階段面臨少子女化及高齡化挑戰，引進國際人才就是好的解方。

外國專業人才來台及留台面臨的問題涵蓋工作、簽證、租房、 子女教育、法律與會計等各種面向，解決國際人才遭遇問題，他們「進得來」、「留得住」，協助中部企業延攬及聘僱，國際人才服務及延攬中心及創業天使投資方案中部服務辦公室，提供在地團隊創業所需資金，助攻中部新創起飛。