國眾立委「二度擋1.25兆國防特別預算」、谷立言出面喊話！許美華揭「美國強硬起手式」：比台人更擔心藍白賣台！

總統賴清德日前拋出1.25兆國防特別預算，二度遭藍白黨團在立法院程序委員會封殺；美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）發聲，指出願意為了台美軍購，向阻擋的立委說明。對此，反紫光成員許美華昨（11日）直言，這是美國人準備強硬的起手式。她說，「美國真的比我們台灣人還要擔心藍白賣台」、「藍白立委如果再看不懂，我真的很想看有人被美國人鐵拳揍下去！」

許美華昨日於臉書以「美國真的比我們台灣人還要擔心藍白賣台！」為題發文表示，AIT處長谷立言接受《三立新聞》專訪，說他幫推遭藍白在立法院二度在程序委員會封殺的國防特別預算，「這是台灣政府準備在未來8年，用1.25兆元打造包括『台灣之盾』在內的防衛系統」。

許美華點出，谷立言所述「我願意為了台美軍購，跟阻擋的立委說明」，「意思是，有什麼問題儘管提出來，我們來好好溝通一下；非常gentle 有禮貌的向藍白立委提出邀約和警告」。

許美華指出，美國人為了勸說藍白立委不要阻擋國防預算，其實已經鋪陳準備相當一段時間了。她認為，《三立新聞》專訪是因為藍白與AIT溝通之後，還在立法院二度杯葛國防特別預算，谷立言對藍白送出美國的「哀的美敦書」。

許美華表示，在823大罷免第二波投票結束後的第一個工作日，谷立言就開始邀約國民黨立委、民眾黨主席黃國昌、國民黨前後任主席朱立倫、鄭麗文，「主要當然是為了台美建立共同防衛系統，遊說台灣朝野一起支持提高國防預算」。

許美華說，整個美國總統川普（Donald Trump）政府，「從總統到國防部長都已經再三要求各盟友國家增加軍費，不增加軍費就要自己承擔後果，包括台灣在內」。她直言，「其實，美國對台灣已經非常友好寬待了，當然也是因為現實上，美國無法承受失去台灣的風險和後果」。

許美華提及，「剛剛出爐的美國《2025國家安全戰略》報告，就非常誠實的告訴美國人，為什麼美國不能失去台灣」。她說明，這份報告8次提到台灣，「而且直接講白，因為『台灣在貿易活動頻繁的海域位居戰略要地，且在半導體製造業占有主導地位，故外界高度關注台灣，合情合理』」。

許美華續指，台灣與澳洲遭美國同列為核心防線，美國的最新戰略不再模糊，而是完全清晰的言明，台灣是「不可退讓、放棄」的珍貴資產。她直言，「還在說川普或是美國會把台灣當交易棋子的人，都應該去看看川普政府的《2025 國家安全戰略》」。

許美華點出，「現在，美國人對於不能失去台灣這件事，不只是兩黨共識，更是政府與民間一致的立場」。她說，就在過去幾個星期，美國的重要智庫雷根研究院，在2025 年 10至11 月，針對全美 2507 位成年人，做出了《2025國防民調》最新調查，「其中，對台灣的關鍵問題，跟美國政府的挺台政策完全一致」。

許美華條列出調查結果

・77% 的美國人認為：

美國軍方「協助保護台灣免受中國侵略」很重要

民主黨 78%

共和黨 81%

・若中國入侵、直接出兵防衛台灣：

60% 贊成派出美軍保衛台灣（比去年 2024年的48% 上升12%）

・軍售與軍事部署：

71% 支持出售更多武器給台灣（2024年是56%、上升15%）

70% 支持把更多美軍軍力部署到印太地區來嚇阻中國

許美華接續表示，「美國政府要求台灣提高國防預算，也不是單方面的要求台灣出錢，美國政府也自己編列預算，『送』錢給台灣加強國防」。她說，這兩日才上架的​最新美國參、眾議院妥協版《國防授權法案》，授權2026年，軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元）；還有戰爭部長必須於2026年3月前，與台灣啟動無人系統聯合開發計畫，法案也要求增加美台海巡整合訓練機會的計畫。

許美華直指，台灣自己編列的1.25兆國防特別預算，是分8年，「一年也不過1562億元，比一次普發現金一萬2360億元少了快一半」。她點出，而美國人2026年就要軍援台灣最高10億美元，「我就問，我們這種8年1.25兆國防特別經費，算多嗎？藍白立委到底在擋幾點？」

最後，許美華示警，「AIT 對台灣在野黨好話說盡、禮貌做足，再來可能就不是這麼軟了」。她說，10日AIT的第一則發文，先公佈了台人申請赴美簽證新政策，要看社群媒體發文，其實就是美國人準備強硬的起手式了，「藍白立委如果再看不懂，我真的很想看有人被美國人鐵拳揍下去！」

（圖片來源：三立新聞、許美華臉書）

