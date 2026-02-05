國研院攜手企業 強化台灣高效能運算與工程研發能量

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心5日與大塚資訊與台灣西門子軟體簽署合作協議。（國研院提供／王惠慧新竹傳真）

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心5日與大塚資訊與台灣西門子軟體簽署合作協議並完成軟體授權，由台灣西門子軟體工業及易富迪科技提供學界高階計算流體工程模擬軟體資源，結合國網中心高效能運算算力平台，打造全台最具規模的電腦輔助工程設計應用與育才環境。

國研院國網中心主任張朝亮表示，國網中心作為全台唯一提供大型超級電腦與學術研究網路的國家實驗室，長期肩負推動高效能運算（HPC）技術應用與育才發展的使命，不僅提供產官學界使用的運算資源，更積極扮演軟硬體整合與平台支援的關鍵角色。

此次合作預期將提升台灣在工程流體模擬、航太技術、能源應用及相關科研領域的研究效能，打造更具國際競爭力的研發環境。

本次合作的軟體涵蓋用於多物理場CFD模擬的Simcenter™ STAR-CCM＋™、用於多領域設計分析與優化的Simcenter™ HEEDS™與用於進階機械模擬的Simcenter™ 3D等軟體，提供學術單位使用。

學生可透過國研院國網中心「創進一號」、「晶創25」及後續建置的新世代主機進行模擬計算。其中，STAR-CCM＋支援GPU加速運算與多架構CPU平台，並提供無限制核心數的運算執行環境，使大型尺度與高解析度的模擬可順利進行。

台灣西門子軟體工業董事長暨總經理陳晧璋表示，此次三方合作不僅推動工程模擬於國內HPC環境中廣泛應用，更是深化產學合作重要的一步。此次合作同時結合具公信力的認證機制，彌補數位轉型過程中的技能缺口，培育未來關鍵人才。

易富迪科技執行長簡志明表示，集團自創立以來，持續投入教育資源，期望藉由此次合作，協助更多學術單位取得世界級的流體模擬工具，並結合國研院國網中心的高效能運算平台，使台灣學生能在國際級的運算環境中進行創新與研發。

國研院指出，此項合作象徵台灣在高效能運算與工程模擬領域邁向新階段。三方期待透過持續投入與合作，建立更具競爭力的科研環境，並推動台灣在數位研發、工程科學與AI技術上的長期創新。

