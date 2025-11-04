國研院攜手國資圖 空氣中智慧感測奧秘開展

《空氣裡的秘密偵探：智慧微塵感測器》科普特展展場。(國研院國儀中心提供)

國家科學及技術委員會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心與國立公共資訊圖書館攜手合作，推出《空氣裡的秘密偵探：智慧微塵感測器》科普特展。展覽從即日起至2026年3月5日於位於臺中的國立公共資訊圖書館二樓微型展區登場，邀請民眾走進國資圖，探索空氣中看不見的秘密，認識守護健康的智慧微塵感測科技。

國研院國儀中心表示，長期推動「智慧微塵感測器技術研發服務平台」，串聯國內學術研究能量，專注開發體積小、靈敏度高、耗能低且可大量生產的微型氣體感測系統，並建立標準化驗證流程，確保從元件到系統的品質一致。這些創新技術不僅守護全民呼吸健康，也促進感測技術的落地應用，強化臺灣在智慧科技與AIoT領域的核心競爭力。

特展以「智慧微塵感測器」為主題，介紹其種類、運作原理與多元應用場域。其中，國儀中心全球首創的「晶圓級氣體感測器高效能點測系統」尤為亮眼。此技術能在晶圓尚未切割前即完成感測效能測試，並可同時檢測多顆晶片，測試速度較傳統方式快超過十倍，大幅提升生產效率與品質，展現臺灣在AIoT感測產業的創新實力。現場也將展示此系統的架構與運作過程，帶領參觀者一探其先進技術背後的奧秘。

此外，現場還展出國儀中心自製的「電子鼻」裝置。透過模擬人類嗅覺的抽氣機制，讓參觀者親身了解感測器如何「聞」出氣味，進一步體會科技如何在日常生活中扮演健康與安全的守護者。