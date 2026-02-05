國研院攜手業界 強化臺灣高效能運算與工程研發能量

三方簽署軟體合作，左起大塚資訊集團易富迪科技執行長簡志明、國研院國網中心主任張朝亮、台灣西門子軟體董事長暨總經理陳晧璋。(國研院國網中心提供)

大塚資訊集團易富迪科技攜手台灣西門子軟體與國研院國網中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。(國研院國網中心提供)

大塚資訊集團旗下易富迪科技股份有限公司攜手台灣西門子軟體工業股份有限公司，於今天(5日)與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議，並完成軟體授權儀式。此次合作由台灣西門子軟體工業及易富迪科技提供學界高階計算流體工程模擬軟體資源，結合國網中心高效能運算算力平台，共同打造全臺規模最完整的電腦輔助工程設計應用與人才培育環境。

國研院國網中心主任張朝亮表示，國網中心作為全臺唯一提供大型超級電腦與學術研究網路的國家實驗室，長期肩負推動高效能運算（HPC）技術應用與人才培育重責大任，不僅提供產官學界所需的運算資源，也積極扮演軟硬體整合與平臺支援關鍵角色。透過此次合作，預期可有效提升臺灣在工程流體模擬、航太技術、能源應用及相關科研領域的研究效能，進一步建構具備國際競爭力的研發環境。

台灣西門子軟體工業董事長暨總經理陳晧璋指出，此次三方合作不僅有助於推動工程模擬技術在國內 HPC 環境中的廣泛應用，更是深化產學合作的重要里程碑。合作同時結合具公信力的認證機制，有助於補足數位轉型過程中的技能落差，培育未來關鍵人才。他也提到，西門子為全球首家獲得工程與技術認證委員會（ABET）認可其產業認證資格的工業軟體公司，並已於 Coursera 平臺推出「Expedite－產業技能 Microcredential」課程，內容涵蓋電子設計自動化（EDA）、設計與製造（PLM）、新興技術及核心商務能力，透過 AI 輔助與情境式學習模式，強化學術界與產業界之間的技能銜接，為企業人才建構可持續發展專業成長路徑。

易富迪科技執行長簡志明表示，集團自創立以來即持續投入教育資源，期盼藉由此次合作，協助更多學術單位取得世界級流體模擬工具，並結合國研院國網中心的高效能運算平臺，讓臺灣學生能在國際級運算環境中進行創新研發。此外，公司所設立的熱特性實驗室已通過 TAF 認證，將持續以具公信力的專業技術能量，支持產學合作與人才培育。

此次合作象徵臺灣在高效能運算與工程模擬領域邁入新的發展階段。三方期盼透過持續投入與深化合作，建構更具競爭力的科研環境，並推動臺灣在數位研發、工程科學及 AI 技術領域的長期創新發展。