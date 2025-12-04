國研院攜手育才 臺大代表隊勇奪國際學生叢集競賽總冠軍

SC大會頒發總冠軍給臺灣大學代表隊，包括資工系大學部劉軒齊、顏佐霏、鄒睿謙、杜冠勳，電機系大學部金家逸、王維勤及學生教練黃恩明、李佳樺，右五為指導教授李濬屹。(國研院國網中心提供)

臺灣大學李濬屹教授(左四)感謝國研院及產業夥伴。(國研院國網中心提供)

在美國聖路易舉行的2025年國際超級電腦年會（SC25）中，國立臺灣大學代表隊在國家實驗研究院國家高速網路與計算中心全力支持下，首次參與全球最高規格學生叢集競賽（Student Cluster Competition, SCC）即脫穎而出，勇奪總冠軍，充分展現臺灣在高效能運算（HPC）教育與實作方面的堅實能力與國際競爭力。

國研院國網中心表示，本屆SCC共有八支世界頂尖大學隊伍參賽，包括瑞士蘇黎世聯邦理工學院、美國加州大學聖地牙哥分校、新加坡南洋理工大學、美國德州農工大學等皆為國際強隊，多數具備多年參賽經驗與豐沛硬體資源。臺灣大學代表隊雖為首次參賽，在10KW嚴格功耗限制下仍展現出色的系統建置、應用最佳化與團隊協作能力，成功擊敗多支資深隊伍，勇奪桂冠。

本屆競賽項目涵蓋傳統高效能運算與現代人工智慧應用，包括全球TOP500排名依據的HPL雙精度浮點效能測試、反映AI混合精度需求的HPL-MxP，以及衡量機器學習效能的MLPerf。臺灣大學代表隊在HPL及MLPerf兩項測試皆奪得最高分，且大幅領先第二名隊伍。

帶隊指導的臺灣大學資訊工程學系李濬屹教授表示，此次奪冠是臺大與臺灣HPC教育社群共同的成果。他指出，高效能運算已是國家競爭力的重要關鍵，從人工智慧、量子運算到科學模擬皆需仰賴HPC能力，臺灣在相關資源仍有限，希望藉由本次成績激勵更多學生投入相關領域。

李濬屹教授強調，本次能奪下總冠軍，國研院國網中心長期在教育訓練、設備媒合與運算資源上的支持功不可沒。同時也感謝Gigabyte技嘉科技、AMD、NVIDIA等產業夥伴提供硬體設備、技術與人力支援，以及臺大電機資訊學院、資訊工程學系與電機工程學系協助提供經費與機票補助。團隊多由修習平行程式設計課程的學生組成，雖然首次參與國際大型競賽，仍以高度熱情與學習動能把握機會，創下亮眼成績。

國研院長期投入國內科技人才培育，其中國網中心透過「國網盃應用程式效能優化競賽」（HiPAC）及寒暑期營隊，引導學生扎實掌握系統建置、軟體效能優化與應用加速等核心能力，培育國內高效能運算與人工智慧技術人才。臺大團隊於參與HiPAC競賽期間累積寶貴經驗，為本次挑戰奠下基礎。

展望未來，國研院國網中心將持續深化產學研合作，整合教育資源與國際鏈結，培育更多世界級高效能運算人才，強化國家科技實力，讓臺灣在全球科技競賽中持續發光。

