國研院發表晶片級先進封裝平台 助台灣AI技術落地

國研院半導體中心今（13） 日發表「晶片級先進封裝研發平台」，解決台灣學研界與創新團隊難以取得最前沿封裝資源的困境，補上半導體創新體系中的關鍵拼圖。（賀培晏攝）

在全球半導體正式邁入後摩爾定律時代、人工智慧（AI）與高效能運算（HPC） 需求急遽攀升的關鍵時刻，先進封裝已成為決定科技競爭力與產業布局的關鍵核心技術，為此國研院半導體中心今（13） 日發表「晶片級先進封裝研發平台」，解決台灣學研界與創新團隊難以取得最前沿封裝資源的困境，補上半導體創新體系中的關鍵拼圖。

國科會主委兼國研院董事長吳誠文表示，未來的AI應用，需要更高效能、更高密度、更低功耗的晶片解決方案，必須仰賴「先進封裝技術」，而該技術不僅是串連「晶片到系統、創意到產品」的價值鏈樞紐，更是推動AI新十大建設中矽光子、量子電腦與智慧機器人等關鍵技術不可或缺的基石。

而為協助台灣加速建立生態系，國研院半導體中心開發「晶片級先進封裝研發平台」，為國內產學研界提供全球獨特的晶片級先進封裝研發能力，催生屬於台灣的「先進封裝創新生態系」，加速前瞻實體 AI 技術的落地與商業化，帶動百工百業升級。

國研院介紹，晶片級先進封裝研發平台，提出去除基板的CoCoB封裝架構，省略傳統基板，直接將中介層晶片與電路板連接，而此CoCoB 技術具備2大優勢，一是大幅縮短訊號傳輸路徑，顯著提升整合密度與系統效能；二是降低基板成本與製程複雜度，特別適合學研單位與新創團隊進行高彈性、低成本的異質整合實驗。

國研院強調，此一開放式研發平台，不僅支援HPC 所需的處理器與高頻寬記憶體整合，也可高度整合生醫、環境感測、光電、電源管理等多元異質晶片，特別適合用於雛型驗證與前瞻應用開發，目前已吸引來自台大、清大、加州大學，慕尼黑大學等國內外 16個教授研究團隊參與，投入 AI 運算、高頻通訊、感測、矽光子與電源晶片等多樣化晶片模組的設計與驗證。

