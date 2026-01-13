國研院發表晶片級先進封裝平台 開啟臺灣半導體新里程

記者郭曉蓓／臺北報導

全球半導體邁入後摩爾定律時代，AI人工智慧、高效能運算、記憶體擴展與異質整合需求持續攀升，先進封裝已成為決定科技競爭力與產業布局的關鍵核心技術。國家實驗研究院臺灣半導體研究中心今（13）日正式發表「晶片級先進封裝研發平台」，以國家級科研能量，補上臺灣半導體創新體系中最關鍵的一塊拼圖，創新提出去除基板的CoCoB封裝架構，具多功能晶片高度整合性，將協助推動臺灣半導體產業從「製程領先」，邁向「系統整合與應用創新領先」的新階段，開啟臺灣半導體創新驅動新里程。

國研院指出，目前全球量產最先進的封裝技術之一為台積電的CoWoS，透過中介層晶圓與基板，實現運算晶片與高頻寬記憶體的高密度整合。但基板層的存在，也帶來成本、訊號傳輸距離與製程複雜度的挑戰。

國研院半導體中心此次發表的「晶片級先進封裝研發平台」，展現具國際前瞻性的關鍵突破，創新提出去除基板的 CoCoB封裝架構。這項技術省略傳統基板，直接將中介層晶片與電路板連接，其難度猶如將一片很大片的鋼化玻璃，放置於鋪滿鵝卵石的地面上，卻仍需確保每一個接觸點都能精準連接。半導體中心透過在每一微小連接球下方導入可流動介面材料，成功克服不平整問題，使所有連接點皆能可靠接合。

國研院半導體中心說明，此CoCoB技術具備兩大優勢，一是大幅縮短訊號傳輸路徑，顯著提升整合密度與系統效能；二是降低基板成本與製程複雜度，特別適合學研單位與新創團隊進行高彈性、低成本的異質整合實驗。產業界認為這種「去除基板」的封裝架構，將是下一代AI晶片的重要發展方向，也進一步驗證國研院半導體中心CoCoB技術的前瞻性與戰略價值。

此一開放式研發平台，不僅能支援HPC所需的處理器與高頻寬記憶體整合，也可高度整合生醫、環境感測、光電、電源管理等多元異質晶片，特別適合用於雛型驗證與前瞻應用開發。目前已吸引來自國內外16個教授研究團隊參與，包括臺大、清大、陽明交大、成大、中興、臺科大，以及美國史丹佛大學、加州大學、加拿大多倫多大學、德國慕尼黑工業大學等，投入AI運算、高頻通訊、感測、矽光子與電源晶片等多樣化晶片模組的設計與驗證。

國研院半導體中心表示，透過此平台的建置，臺灣將不再僅止於製程與單一晶片的競逐，而是正式邁向以系統整合與應用創新為核心的新世代半導體競賽，持續鞏固臺灣在全球半導體產業中不可或缺的關鍵地位。

國科會主委兼國研院董事長吳誠文表示，未來的AI應用，需要更高效能、更高密度、同時更低功耗的晶片解決方案，挑戰前所未有，但機會也同樣巨大。這個關鍵機會就是「先進封裝技術」，這是串連「晶片到系統、創意到產品」的價值鏈樞紐，更是推動AI新十大建設中矽光子、量子電腦與智慧機器人等關鍵技術不可或缺的基石。「先進封裝技術」不只是下一代半導體競爭的核心戰場，更將決定臺灣未來的科技領導地位。

吳誠文表示，國研院半導體中心開發的「晶片級先進封裝研發平台」，不僅為臺灣產學研界提供全球獨特的晶片級先進封裝研發能力，更將催生一個屬於臺灣的「先進封裝創新生態系」，加速前瞻實體AI技術的落地與商業化，帶動百工百業升級。

國家實驗研究院臺灣半導體研究中心發表「晶片級先進封裝研發平台」，創新提出去除基板的 CoCoB封裝架構。（國研院提供）

