國研院重型海洋科儀自研基地上梁 打造海洋科研關鍵樞紐

重型海洋科儀自研自製基地上梁。(國研院海洋中心提供）

國研院蔡宏營院長在大梁上簽名。(國研院海洋中心提供）

國研院蔡宏營院長率領貴賓上香祭拜。(國研院海洋中心提供）

國研院重型海洋科儀自研自製基地新建工程上梁典禮大合影。(國研院海洋中心提供）

為強化海洋科技研發能量並建構資源共享平臺，國科會轄下國家實驗研究院臺灣海洋科技研究中心規劃建置「重型海洋科儀自研自製基地」，作為國內重型海洋探測設備研發、測試與製造的核心場域，全面提升我國海洋科技自主技術能力。基地今天（16日）舉行上梁典禮，由國研院院長蔡宏營主持，國研院海洋中心主任孟培傑、金屬工業研究發展中心處長陳維德，以及多位產業界代表共同出席，見證臺灣海洋科技發展的重要里程碑。

國研院海洋中心表示，「重型海洋科儀自研自製基地」位於高雄海洋科技產業創新專區內，建築採鋼構挑高設計，可支援重型探測儀器的吊運、組裝、整合與測試作業。基地預計於2026年底完工啟用，未來將成為支援海洋科研與科儀自主研製的重要樞紐，不僅可提升臺灣在海洋科技領域的整體量能，也將為國家科研發展與地方產業帶來長遠效益。

國研院院長蔡宏營表示，隨著全球對海洋資源開發、深水探測及環境監測的需求持續攀升，具備自主研製重型海洋科儀的能力，是臺灣在國際海洋科技體系中維持競爭力的重要基礎。基地的建置，將有效降低我國對國外設備的依賴，並強化技術整備與測試能量，不僅有助深化海洋調查與水下探測的科研實力，也將成為推動產學合作的重要平臺，加速國內海洋科技產業發展，提升臺灣在國際海洋研究領域的參與度與影響力。

國研院海洋中心主任孟培傑指出，「重型海洋科儀自研自製基地」不僅是一座硬體設施，更象徵我國海洋探測與調查能力邁入全新階段。透過此基地，可大幅縮短海洋儀器從構想、設計到實際建造與測試的時程，使海洋產學研界能更靈活回應海域環境變化、資源探測、氣候變遷及海洋災害監測等多元需求。

孟培傑主任進一步表示，隨著基地逐步完善並正式運作，未來我國在深海探測、資源調查、水下監測與海洋環境研究等領域，將能自主研製高階海洋儀器，減少對進口設備的依賴，提升研究效率與成果品質。同時，基地也將成為我國參與國際海洋研究合作的重要硬體支撐，為推動「海洋科技自主、資源本土化、智慧海洋永續發展」注入關鍵動能。

