國研院「晶片級先進封裝研發平臺」 開啟臺灣半導體新里程

記者郭曉蓓／臺北報導

全球半導體邁入後摩爾定律時代，AI人工智慧、高效能運算、記憶體擴展與異質整合需求持續攀升，先進封裝已成為決定科技競爭力與產業布局的關鍵核心技術。國家實驗研究院臺灣半導體研究中心昨日發表「晶片級先進封裝研發平臺」，以國家級科研能量，補上臺灣半導體創新體系中最關鍵一塊拼圖，創新提出去除基板的CoCoB封裝架構，具多功能晶片高度整合性，將協助推動半導體產業從「製程領先」，邁向「系統整合與應用創新領先」新階段，開啟臺灣半導體創新驅動新里程。

國研院指出，目前全球量產最先進的封裝技術之一為台積電的CoWoS，透過中介層晶圓與基板，實現運算晶片與高頻寬記憶體的高密度整合；但基板層的存在，也帶來成本、訊號傳輸距離與製程複雜度的挑戰。

「晶片級先進封裝研發平臺」展現具國際前瞻性的關鍵突破，創新提出去除基板的 CoCoB封裝架構。該項技術省略傳統基板，直接將中介層晶片與電路板連接，其難度猶如將一片巨大的鋼化玻璃，放置於鋪滿鵝卵石的地面上，卻仍需確保每個接觸點都能精準連接。半導體中心透過在每一微小連接球下方導入可流動介面材料，成功克服不平整問題，使所有連接點皆能可靠接合。

國研院半導體中心說，CoCoB技術具備兩大優勢，一是大幅縮短訊號傳輸路徑，顯著提升整合密度與系統效能；二是降低基板成本與製程複雜度，特別適合學研單位與新創團隊進行高彈性、低成本的異質整合實驗。產業界認為「去除基板」的封裝架構將是下一代AI晶片的重要發展方向，也驗證CoCoB技術的前瞻性與戰略價值。

此一開放式研發平臺，已吸引國內外16個教授研究團隊參與，包括臺大、清大、臺科大，以及美國史丹佛與加州大學、加拿大多倫多大學、德國慕尼黑工業大學等，透過此平臺的建置，將持續鞏固臺灣在全球半導體產業的關鍵地位。

國科會主委兼國研院董事長吳誠文表示，未來的AI應用，需要更高效能、更高密度、同時更低功耗的晶片解決方案，挑戰前所未有，但機會也同樣巨大；「先進封裝技術」不只是下一代半導體競爭的核心戰場，更將決定臺灣未來的科技領導地位，催生一個屬於臺灣的「先進封裝創新生態系」，加速前瞻實體AI技術的落地與商業化，帶動百工百業升級。