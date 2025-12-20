國研院2025「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽頒獎

全體與會貴賓共同合影留念。（圖：國研院提供）

國研院科政中心辦理的2025「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽頒獎典禮暨十周年回顧，20日於臺北市科技大樓隆重登場，其中為十周年特別設立的「十全十美大獎」，經激烈角逐最終由林佩潔、洪莙茹（國立中興大學智慧創意工程學士學位學程）之《再生能源間歇性與波動性對台灣永續能源轉型的挑戰與對策》奪下。

國研院科政中心設立並維運之「政策研究指標資料庫」（PRIDE），收錄來自國內外重要機構之近萬筆指標，領域涵蓋社會、科技、經濟、環境與政治等，不但可支援政策規劃及學術研究，更可提供一般民眾自我學習。

為鼓勵青年學子學習使用PRIDE資料庫，藉此建立處理數據資料並進行邏輯分析之能力，進而能關注社會問題，同時透過PRIDE資料庫豐富的各國指標資料了解國際趨勢並開拓國際視野，國研院科政中心特舉辦「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽，自2016年舉辦競賽以來，累積379所校系參與，近千篇作品投稿，產出數百個精彩故事。這些作品運用了數千筆指標和涵蓋多元議題的討論，學生們以新穎的思維與創意的數據分析表現手法，陳述他們所關心的重大議題，並提出相對應的見解。

「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽分為高中組、大學組及研究所組，參賽者須運用至少三項PRIDE資料庫指標，主題不限領域，參賽者可盡情發揮創意，最終決選書面占70%，簡報占30%。本次共有93篇作品參賽，經過激烈角逐後，31篇精采文稿進入決選，最後19篇獲獎作品脫穎而出，共同見證榮耀時刻。

今年除為慶祝十載耕耘特別設立的「十全十美大獎」外，高中、大學及研究所組之特優作品分別由《全球能源轉型下的臺灣定位—再生能源發展之比較分析》（洪嘉駿、廖奕媗/致理科技大學財務金融系五專）、《「刷得爽，花得痛？」， 從行動支付看消費心理與銀行風險》（林奕寬、陳禹彤/元智大學管理學院學士班）及《遲暮悲歌：撿起那片老去的尊嚴》（楊亭玲、陳岑/國立臺北大學企業管理學系碩士班）獲得。

回顧十年，PRIDE從靜態圖文的「圖解看世界」，到運用動態多媒體的短影音，加上持續舉辦「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽，帶來了更多年輕世代的參與，啟發更多社會議題的討論。未來，PRIDE將持續優化資料庫，透過更多元的內容形式和合作，灑下更多數據的種子，幫助年輕世代理解數據、解讀世界，用自己的視野說出一篇篇動人的故事。