國票證券霸凌案》調查報告被推翻引內部人士怒批 陳冠如發4點聲明回擊
國票證券職場霸凌案延燒，副董事長陳冠如被爆料以權勢霸凌壓迫下屬，《風傳媒》今（17）日報導指出，內部調查結果原先認定霸凌案成立，雖然審計委員會推翻霸凌決議，但國票證券董事會不同意審計委員會決議，針對此消息，陳冠如也發出4點聲明。
國票內部一名不具名人士接受訪問時表示，「審計委員會調查報告從成立開始就有問題，程序不合法、內容失衡，整個過程是對制度的嘲諷」，所以官股代表在董事會直接退席表態；另外陳冠如在調查報告中坦言有被申訴行為，但對被害人提告加重毀謗。
對此，陳冠如發出4點聲明，第一、原國票證調查小組報告涉及利益衝突，經審計委員會否決；第二、國票證券審計委員會重啟調查，依法有據，專案調查小組由四位律師組成並撰寫調查結果，客觀公正。
陳冠如表示，第三、國票證審計委員會決議通過專案調查小組之調查結果；第四、國票證券董事會因人數不足，並未就審計委員會之決議進行議決，自無「國票證券董事會不同意審計委員會決議」之情事。
