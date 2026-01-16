國票證董事會表決大戰再起 耐斯派聯手官股完勝旺旺

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金(2889)旺旺及耐斯2大股東近日再度對決，戰場在子公司國票證券董事長王祥文與副董事長陳冠如間的｢公文核決權限之爭」，以及餘波盪漾的陳冠如「霸凌解任案」。周5(16日)國票證券召開審計委員會及董事會，耐斯派提出「分層負責辦法及分層負責明細表」修正案，並要求支付職場不法侵害專案調查小組的律師費，雖然旺旺派獨董及董事們反對，但耐斯派在官股襄助下，進行表決大獲全勝，2案均順利通過。

國票金控16日晚間代子公司國票證券發布重大訊息，對外揭露審計委員會及董事會針對2項議案，獨董表達反對意見的立場，主角仍是長年不合的耐斯及旺旺2大股東。根據重訊，耐斯派提出「分層負責辦法中之分層負責明細表修正案」，要求增設副董事長的轉呈權限，但遭旺旺派獨董陳學彥反對，認為公司法、公司章程及相關內規對副董事長職權皆已清楚規範，副董事長原本就是事長因故不能行使職權的代理人，無須另外新增「轉呈」欄位，也無修訂分層負責辦法的必要。

據了解，國票金因為2大股東共治，過去為求互相尊重，國票證券各項公文除了董事長簽核，也會禮貌性給副董事長簽字，時間已長達10年，但因故董事長王祥文取消了副董事長陳冠如的公文核決權，導致耐斯派數度提出「分層負責辦法中之分層負責明細表修正案」，希望名正言順的獲得簽署公文的權限，但先前均未能在董事會通過。

根據重訊公告，16日審計委員會進行表決，屬耐斯派的獨立董事吳瑋恩贊成，並獲得獨董劉江抱支持，旺旺派獨董陳學彥反對，因此該案2比1表決通過。到了董事會，耐斯派因獲得官股支持，出席董事15席，經舉手表決贊成董事8席，達出席董事過半數同意，因此表決通過。

另外一案則是去年爆發副董陳冠如「霸凌解任案」，獨董吳瑋恩提案，要求董事會通過支付去(114)年9月19日審計委員會決議，組成職場不法侵害專案調查小組的律師費用，但同樣遭到獨董陳學彥反對，因此動用表決權，在出席董事15席，有9席董事舉手贊成下，達出席董事過半數同意而表決通過。

國票金控5月董事改選逐步逼近，原為2大民股之爭，在官股去年大舉加碼持股突破2成後，外界預期，官股將成為掌握改選方向的關鍵力量，但實務上，在目前金控及子公司的董事會中，官股早已實質掌控營運決策，近期樂天商銀增資案、昨日國票證券議案，均凸顯獲得官股支持的一方才是贏家。

