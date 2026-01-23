國票證董座專訪1／獨家！面對「報派下台」可能風波 國票證董座心聲曝光

面對「報派被下台」才知道一事的王祥文，直呼「無奈！」

國票金控於19、20日重訊改派法人代表，據了解，國票金控將於1月28日召開董事會，曾任國票證券副董事長何志強，將被新派任為國票證券董事，緊接著子公司國票證券就會召開董事會，由何志強接替現任國票證券董事長王祥文。面對可能「報派下台」的王祥文，直呼「無奈！」幾乎未接受專訪的他，首度曝光心聲。

國票證券位於大直敬業三路國票金控（以下簡稱國票金）的5樓，幾乎不接受專訪的現任董事長王祥文，儘管面對公司風風雨雨，也鮮少對外發聲，這次他也是看到媒體報導才知道1月28日董事長可能更換一事。

面對本刊採訪團隊，他一進會議室捧著一大簍資料，「還是同事傳給我才知道，如果因為被歸類、歸派而下台，全公司同仁怎麼看，說不寒心是騙人的，」處理業務一向硬氣的他，語氣一度低沉下來。

「金控在換法人代表，到後來變成要換證券董事長的，我毫無所惜；還是同仁傳給我，我上班時間不太有空去看新聞，」身為國票金控開國元老的他，話鋒一轉談起對於證券公司成立的歷史。

他說明，國票金是在2002年由國際票券、協和證券及大東證券共同以股份轉換方式成立。「當時我是協和證券總經理，所以金控成立時，我們就在南京東路舊大樓上班。直到2022年前董事長退休，我才接任。我在證券行業經歷超過35年時間，我對這家公司感情非常非常的深。」被「報派可能下台」的王祥文沒說出口的「情何以堪」，是保留了自己的一份體面。

他進一步坦露心聲，「國票證券的發展其實很辛苦，因為我們沒有銀行催動；但連續3年我們業績還是達陣。也因為在這樣一個辛苦條件下，我們要不斷找出路，例如我找郵局通路、金山財神廟發財水只跟我們合作。」

「藉由這樣的力量能突破一個僵局，這是我一直在努力的地方。所以我對於會影響到公司名譽的事情，或者讓同仁覺得公司不穩定、不安定的，我都會很在乎。」他剖析，國票證近四成股權是官股，包括兆豐銀行、上海商銀、高雄銀行和國泰世華銀行等外部股東。

「如果在董事會所有議題的溝通，需要我會面報，我會把事情講清楚。」長達約5小時的深談，他不疾不徐，只有談到同仁時才會見到他低頭停頓才回應。年紀已過耳順之年的王祥文，自詡一日為業務員、終生為業務員，至今他每天早上7點半到公司開晨會，一天上班超過12個小時是正常的。從來不失眠的他，這件事情讓他頭一回夜不成寐。

訪問末了，外面刺骨的冬雨不歇。問及如果1月28日真得「被下台」，心情如何？「從創業（成立協和證券），到拼上業績，可以說是從無到有。我不是來做官的，是希望公司賺錢，基業長青，」他說。

「如果真的發生了，會無耐。我擔心是兩件事。一是被換下來的理由是什麼？二是同仁權益的保障，因為是我對他們的承諾，」治軍嚴格的王祥文訪問過程中常提到自己很凶，其實他內心柔軟的一面藏在最深處。至於結果如何，就待1月28日見分曉。

