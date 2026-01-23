國票證董座專訪2／獨家！人事風波動盪真相還原 竟肇因於一名特助聘任案

國票證券董事長王祥文還原爭議真相。

儘管1月28日國票金控董事長議題牽動來得突然，但也不免令人好奇，事情的峰迴路轉。但可以確認的是，外界對於國票金控或者國票證券的印象，不是停樓在二大股東集團相爭，要不就是證券董事長和副董事長不合等事件。接受本刊獨家專刊的國票證券董事長王祥文一一還原爭議真相。

「我主導這家公司（國票證券，以下簡稱國票證），不是要來對付誰，是因為發生一些事情，我在做防禦的行為。讓外界覺得好像王祥文沒事幹，就是吵架，我很無耐。最後變成可能換人，我很無耐。今天不能說我沒打方向燈，你直接說我酒駕。」捧著一堆資料，國票證券董事長王祥文人還沒坐下來直言，「讓實證說話。」

難而有爭議是事實。「真正肇因來自副董事長噪音聘請特助劉如山一案，」王祥文不諱言，「當初陳副董跟劉如山從國票創投退下後，後來到國票證券擔任副董事長，聘請劉如山為協理，需面試和提報。後來經過評估後不同意，彼此就結下樑子。」王祥文說得坦白。

也因此引發出後續事件。先是副董事長陳冠如對王祥文提起毀謗名譽相關訴訟，起因涉及陳冠如欲安排國票創投舊部屬進入副董事長特助未獲王祥文同意。接著國票證前任副總、現任顧問陳帝生離職轉聘顧問，被證交所、金管會以違反《證券管理法》為由開罰，陳冠如主張要追究相關人員責任。

對於耐斯直指解職案是因陳冠如內部調查才引爆，國票證反駁，去年5月內部收到員工投訴陳冠如霸凌，6月中，調查報告出爐，確認陳冠如霸凌，因此提出對陳冠如解任。種種爭議劍指國票證董事長王祥文。

王祥文拿起會議文件一一說明，「國票證券副董事長陳冠如要求究責被說成霸凌 ，那個霸凌其實就是怒斥，這都有紀錄。另外，關於霸凌一案其實勞動部跟勞檢處都已經有正式發文。但一直說我在主導。」

此外關於陳帝生顧問一案，王祥文一邊拿著說明書，一邊表示，「我們因為被處分，必須對於事實，我們寫這份說明書，主管機關來查調所有的東西，我們配合也沒有隱匿。要將陳帝生聘為顧問我有在董事會上報告，因為顧問不受98戶規範，他從一開始就沒當部門主管了，這牽涉到什麼利害關係人？」

「我們的工作每天在高壓下，我也不覺得我的脾氣好，但什麼事情我們要循規蹈矩，我們是一個被高度監理的行業，而不是說恣意妄為去說。」他解釋，「關於簽公文部分，證券有分層負責表，本來沒有副董事長位置，過去有，洪董事長請何副董幫忙看，那時候我是總經理。」

王祥文進一步說明，「我並沒有不准，」他拿出文件表示，「如果每件事件到了副董事長那邊就壓件，那業務還要不要推進？事出必有因，如果變成這樣，我覺得不妥適，就回歸分層負責表規定，分層負責表上面沒有說副董事長沒有簽核權，那就沒有，」他解釋。

