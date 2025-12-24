國票金今董事會3方大戰再起 增資樂天銀將延至明年第2季
〔記者李靚慧／台北報導〕國票金(2889)今(24)日召開董事會，討論對旗下子公司樂天商銀增資案。關於樂天銀的增資時程，國票金控於日前(22日)法說會中坦言，原訂明年第1季末的規劃無法達成，原因是增資過程需配合審閱最新財報，目前時序已進入12月底，得等到明年4、5月財報出爐，才能辦理相關增資流程，因此間點將延至第2季、甚至第3季初。
今日國票金董事會將討論增資樂天商銀案的資金來源，雖包括國際票券上繳特別盈餘公積、國票證券減資，二大股東旺旺集團及耐斯集團態度迥異，第3大股東公股態度也極為關鍵，最後是否會有董事提出臨時修正案，或是否決減資案，均將進一步影響樂天商銀的增資時程。
目前國票金的當務之急，是在樂天商銀累計虧損達100億元資本額的3分之1前，盡速完成增資。國票金於法說會中指出，增資樂天商銀是法定義務，兩大股東責無旁貸，將會全力以赴完成。至於資金來源，原先規劃由國票金直接辦理現增，但考量時程，目前傾向由內部提供資金，可能的方式包括發債、特別盈餘公積上繳、減資，需待今日董事會決議。
有法人擔憂若採子公司減資等方式籌資，是否會影響明年股利發放？國票金表示，若利率沒有太大的變動，特別盈餘公積不需要特別提存，那麼子公司的特別盈餘公積就可作為增資的資金來源，不會直接影響股利，但若資本適足率較為不足，各子公司可能會評估上繳金控的比例，均需待明年董事會召開後才會進一步明朗。
樂天商銀截至114年11月底客戶數約32萬戶，存款約410億元，放款則約222億元，存放比約達5成左右。獲利表現方面，今年前11月稅後虧損2.12億元，較去年同期虧損幅度縮小，國票金表示，未來將持續善用集團法人金融業務的優勢，配合主管機關開放業務，積極拓展法金業務。
