國票金備戰1》國票證董總任期剩不到5個月卻遭拔 關鍵原因曝光

今年5月底將改選董事的國票金，就在改選前不到5個月，旗下國票證董座王祥文卻突然在28日遭撤換，改派何志強，總經理張育綺也被換成邱榮澄。本報調查，國票證董總同時遭拔的關鍵正是為改選備戰，「說穿了，國票金的股東名簿都在國票證手中，泛公股陣營為確保取得9席、董事會三分之二席次，一定得拿下國票證。」知情人士解釋。

國票金是國內唯一以票券為主體的金控，28日重訊連發，一口氣發出8則重訊，其中6則都和旗下子公司國票證有關，國票證一口氣更換二席董事法人代表，同時，董事長王祥文、總經理張育綺一同被拔，引起市場撼動。

其實，國票金5月底就要改選董事，為何要在改選前不到5個月前，突然更換國票證董、總？知情人士向本報解釋，就是為迎戰國票金改選董事，「今年改選分兩大陣營泛公股和大股東人旺（旺旺集團）蔡家，雖然泛公股聯盟掌握股權較多，但人旺蔡家早已綁定全通、聯洲二大委託書通路業者，一旦經營權開戰，泛公股派在委託書上恐屈居劣勢，得防患未然。」

國票證前哨戰 泛公股、人旺對決

攤開國票金年報，目前最大持股是公股，持股已達22%，人旺蔡家、耐斯陳家各持股10%，台鋼、美麗華黃家、領航李家總計持股也約2成，剩下近4成由外資、散戶掌握，「隨著府院高層表態不願進一步介入國票金經營權之爭，使得大股東協商無望，今年恐怕會出現泛公股、人旺蔡家陣營各提名單的激烈戰況。」知情人士指出。

眼見今年國票金經營權大戰一觸即發，泛公股陣營出手拿下國票證，以因應未來開戰的可能性。究竟國票證為何被泛公股陣營視為經營權改選的前哨戰？原來，「國票金的股務代理是由國票證負責，國票金的股東名冊都在國票證手中，若持續由人旺蔡家支持董座掌握，後續經營權開戰時，將會影響泛公股陣營掌握股東。」協助公股操盤人士表示。

除了國票證掌握國票金股東外，國票證也是國票金二大獲利引擎之一，市值約608億元的國票金，旗下有國票證、國票創投和網銀樂天商銀等子公司，去年賺逾22億元、每股賺0.63元，主要獲利來源由國際票券和國票證券貢獻，去年國際票券賺逾19億元，國票證則獲利近15億元。

董事會反對票 為顧全顏面

國票證過去一向由人旺蔡家支持的王祥文擔任董座，耐斯陳家老二、雷虎科技董事長陳冠如擔任副董，二大股東維持共治，「王董（王祥文）和陳董（陳冠如）過去相處和睦，直到劉如山人事案，陳董原以為雙方有默契會過關，最後卻未過關，因此點燃兩人不和，後來又發生陳帝生人事案、陳董霸凌案，讓兩人的恩怨演變成二派股東恩怨。」國票金內部無奈說。

本報調查，劉如山原是陳冠如在國票創投時下屬，陳冠如轉任國票證副董後，有意替劉如山安排人事，卻未如預期；陳帝生離職轉任顧問，被金管會以違反《證券管理法》開罰，陳冠如主張要追究相關人員責任，進而引發陳冠如霸凌案，「王董和陳董做事風格差異太大，導致雙方嫌隙越來越深。」國票金內部解釋。

事實上，王祥文雖由人旺派指派，「其實，王董並非人旺蔡家人馬，他最早是國票證前身協和證券的開國元老，也是專業經理人出身，過去王董經營績效不錯，有一年獲利甚至超越國際票券，因此少東（旺旺集團副董事長蔡紹中）很欣賞、支持他。但近年，少東也並非全都支持王董領導風格。」親近人旺蔡家人士解釋。

原來，國票金28日董事會上，改派何志強為國票證法人董事，13席董事投票時，由公股掌握的3票、耐斯集團3票、領航集團2票、美麗華1票，共9票投下同意票，人旺派4席董事投下2票反對、獨董2票棄權，「其實，人旺派2席獨董並不支持王董，董事投下2票反對票，也只是少東為替王董留面子安排。」親近人旺蔡家人士說。

美麗華、領航 倒戈換人

這次改派的何志強屬美麗華黃家人馬，過去曾任太平洋證券董事長，是由美麗華黃家、德安集團負責人黃春發推薦進入國票證，在國票證擔任多年副董，「何董（何志強）過去轉任國票金時，和王董也曾有過嫌隙。」知情人士說。

此外，國票證這次改派的總經理邱榮澄，過去也是證券業老兵，曾任元大寶來證副總、康和證總經理，屬陳冠如人馬，至此，國票證改由泛公股聯盟掌控。

總資產約4301億元的國票金，在國內13家金控中，無論資產、獲利都敬陪末座，國票金有13席董事，由公股、耐斯陳家、人旺蔡家三派人馬共治，過去美麗華黃家和領航李家支持人旺蔡家，隨著這次國票證改選，美麗華黃家和領航李家明顯倒戈，「今年改選13席董事，預料將演變成泛公股派、人旺派競爭。」知情人士說。

「以目前各派人馬持股來看，泛公股派的持股已過半、達5成，若配票得宜，預計泛公股派至少可拿下7席董事，甚至有望上看9席、過董事會2/3門檻，人旺派掌握董事，預料將從7席縮至4~6席，恐怕得面臨力保維持1/3董事席次保衛戰。」市場人士分析。