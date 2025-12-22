國票金前11月獲利年增2.9% 樂天銀增資擬由內部資金支應 延至明年Q2或Q3完成

國票金前11月自結稅後淨利新台幣20億7,146萬元，年增2.93%，EPS為0.57元。（圖片來源／信傳媒編輯台）

國票金控昨（22）日召開法人說明會。國票金前11月自結稅後淨利新台幣（下同）20億7,146萬元，較去年同期成長2.93%，每股盈餘（EPS）為0.57元。其中，子公司國際票券表現最為亮眼，1-11月稅後淨利達17億6,094萬元，較去年同期成長12.81%，持續扮演金控獲利的重要支柱。

會中，媒體提問關於樂天銀增資議題，國票金指出，考量財報揭露與跨國監理程序，預計增資時程將落在明年第二季至第三季初，國票金將在維持股利政策穩定的前提下，傾向以內部資金來提供增資資金來源。

國票金：樂天銀增資時程延至年中

市場關注國票金對樂天國際商業銀行後續增資的規劃與進度，外界傳出相關增資案的資金來源可能涉及票券、證券等子公司減資而來。由於增資可能牽動金控層級資本配置，媒體也在法說上追問，若增資以內部資金支應，是否會影響國票金今年股利政策，以及增資案是否已有更明確的時間點。

國票金控發言人李憲宗表示，樂天國際商業銀行的增資對國票金控及樂天集團兩大股東而言，屬於當初籌設時對主管機關承諾的「法定義務」，因此股東「責無旁貸」，國票金控將全力配合完成增資。

李憲宗指出，增資原先規劃在明年第一季底啟動，但因需配合財報出爐時點，且增資牽涉多個法人單位與監理程序，時程可能順延至第二季，甚至要到第二季底或第三季初才有機會完成。

李憲宗進一步說明，樂天增資並非董事會一過就能很快到位，因為程序上至少涉及三個實體的申請與許可，包括樂天商銀本身、國票金控，以及日方的樂天股東；其中日方資金匯入，還須經投審司核准，整體流程較長，通常需要四到六個月以上，因此增資完成時間勢必與財報揭露與主管機關審查進度緊密相關。

傾向以內部資金支應增資，力求維持穩定股利政策

至於國票金控本身投入增資的資金來源，李憲宗表示仍須待董事會討論後才能確認，但就目前時程推估，若等到外部資金或其他安排再啟動，恐怕無法配合樂天增資所需的時間表，因此「傾向由內部資金來提供」。

他並點出幾項可能來源，包括舉債、票券子公司過去兩年保留的特別盈餘公積可望在利率下滑後釋出上繳空間，另外也不排除檢討相關子公司是否存在減資的可能；不過上述仍在討論階段，尚未定案。

至於增資是否影響股利政策，李憲宗回應，國票金控過去一向維持穩定的股利配發比例，原則上會延續長期對股東「穩定配發」的承諾，但仍需待董事會與股東會通過後才能確定。

他進一步表示，增資資金若部分來自特別盈餘公積，若後續利率沒有出現劇烈變動，OCI（其他綜合損益）提存壓力不致增加，既有提存項目也可能成為資金來源之一，因此不一定會對股利造成直接影響。

不過實際能否上繳、以及上繳比例，李憲宗說，仍須回到各子公司的資本適足率水位評估，預計要等三、四月相關董事會開完後，才較有機會釐清，現階段尚難給出明確答案。

國券結盟樂天衝刺年輕客群，創投本業新高抵銷大陸租賃虧損

多數金控今年獲利表現優於去年，甚至創新高的狀況下，國票金則於今年維持相當。觀察各主要子公司表現，國際票券稅後獲利17.61億元、年增12.8%最佳；國票創投稅後淨利1.59億元，表現與去年同期差不多；國票證券獲利則衰退，前11月稅後獲利11.43億元。

子公司證券衰退主因在於經紀業務市占率衰退，同時因為分點少、並未有實體銀行等因素影響下，獲利能力較弱，客戶結構上以中實戶為主，在法人、年輕客戶市占仍偏弱，融資業務市占率則維持穩定。

李憲宗說明，國票證券正積極與樂天合作，希望能夠藉由兩家公司互相拉抬獲客力，建立生態圈，希望能夠在年輕族群上有一些掌握。

國票創投今年獲利狀況較為持平，主要是因為轉投資國旺租賃受到中國大陸經濟內捲影響，加大提存而導致虧損，截止11月底，逾放比為4.92%，但在本業投資部位再創新高。

至於轉投資樂天銀行，李憲宗表示，今年仍呈現虧損，但幅度略有縮減，且開戶數、存款及貸款均穩定成長。國票金表示，將強化集團法人金融優勢，另外也規劃企業信貸審批系統及企業貸款業務，持續衝刺企金貸款業務、法人存款業務，有助於加速達成損益兩平。

(原始連結)





