國票金控今召開董事會 何志強預計進國票證董事會改選董事長箭在弦上

國票金控董事會今（28）日登場，是否推動何志強進入國票證券董事會，成為市場高度關注焦點。圖／鏡週刊

國票金控今（28）日上午召開董事會，除例行議程外，其中一項被市場高度放大的焦點，即是是否推動何志強進入子公司國票證券董事會。

何志強進入國票證券董事會這項人事安排，被視為官股、非旺旺派（人旺）的意志展現，牽動國票證券未來經營權走向的關鍵一步，也使原本檯面下的派系角力正式浮上檯面。

依公司法與證券相關規範，一旦何志強順利進入國票證券董事會，董事會即將依法進行董事長改選程序。從以官股為主的各方勢力，屬意中立性格的美麗華集團代表何志強出任董事長來看，旺旺派的現任董事長王祥文將被取代。

從派系角度觀察，身為經營團隊代表的旺旺派王祥文，其任內決策風格所引發的爭議事件，已讓母公司承擔不必要的公司治理壓力；再加上官股有意在下屆董監事改選前逐步收回經營主導權，在此背景下，市場傾向解讀官股支持由何志強出任國票證券董事長，重塑子公司治理結構。



