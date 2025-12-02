國票金控內鬥再升溫 陳冠如職場霸凌「翻案」遭勞動部否決 審委會越權成焦點

【記者蔡思仁/綜合報導】根據《FTNN新聞網》日前報導，國票金控內部派系之爭再度升高。身兼國票金控董事與國票證券副董事長的耐斯集團第二代陳冠如，日前透過「重啟調查」推翻原本遭認定「職場不法侵害成立」的結果，試圖在明年董監改選前化解下台危機。然而，勞動部已正式回函，明確指出國票證券審計委員會並無權限受理與重查此案，使這場翻案行動陷入法律爭議。

兩大民股僵持多年 霸凌案成改選前最大變數

國票金控長期由「旺旺蔡家」與「耐斯陳家」兩大民股，加上公股行庫共同治理，但民股雙方多年來關係緊繃。報導指出，距離明年 6 月董監事改選僅剩半年，雙方為鞏固董事席次，從去年底便已多次在公司治理議題上互別苗頭，包括分層負責辦法修訂及高階顧問續聘案等。

今年 5 月，稽核室同仁 W 申訴陳冠如涉及職場霸凌，公司依程序成立調查小組，並於 6 月認定「職場不法侵害成立」。外部兩名委員在報告中更直言「應進行人事調整評估」，使陳冠如一度面臨下台風暴。

耐斯派推動重啟調查 旺旺派質疑程序與召集人利益衝突

為替陳冠如重新取得清白，耐斯派在今年 8 月於審計委員會中提出「重啟調查」的主張，但遭旺旺派獨董陳學彥反對，主張程序違法且召集人吳瑋恩與案件具利害關係。

儘管爭議不斷，重啟調查仍以 2：1 表決通過，並由吳瑋恩擔任召集人，邀請 4 名律師組成新調查小組。該小組於本月初做出結論，認定「無職場不法侵害情事」，並提請審計委員會核議。

圖說：勞動部上周三回函陳情人、副本北市勞動局，打槍陳冠如透過重啟調查的決議。

勞動部正式回函：審計委員會無權處理 翻案結論不具合法性

根據《FTNN新聞網》取得的勞動部函文，主管機關明確指出：

依《職安法》規範，企業超過 100 名勞工，必須依「不法侵害預防計畫」由指定單位調查相關申訴。

國票證券內部預防計畫已明訂：調查單位為「管理部人力資源處」，並非審計委員會。

因此，審計委員會無權受理此案，也無權組成調查小組或重啟調查。

此函文同步副本北市勞動局，使耐斯派透過程序翻案的做法遭主管機關正式否決。

旺旺派：重啟調查程序不合法 未訪談申訴人、未採證據

旺旺派獨董陳學彥強調，重啟調查的組織與程序均不符內外部規範，指調查小組未訪談申訴人 W、未調查相關證據，報告內容幾乎僅採信陳冠如單方說法，未符合勞動部指引要求的正當程序。如今勞動部正式回函，也讓先前的質疑再度獲得印證。

選前權力版圖恐再變動 國票金控三方共治進入敏感期

報導指出，勞動部否決此次翻案，勢必重新牽動國票金控內部派系權力版圖：

1.旺旺派可能重新啟動追責程序

2.耐斯派勢必要重新評估改選策略

3.公股立場恐成為左右局勢的關鍵

隨著明年董監事改選逼近，職場霸凌案已不僅是勞動爭議，更成為國票金控三方共治結構中的核心戰場。

《FTNN新聞網》報導指出，後續仍可能有更多調查與法律攻防，整起事件恐將持續延燒。