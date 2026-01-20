國票金控1月28日董事會 聚焦國票證券董座換人

國票金二大股東紛擾多年，身為大股東的官股代表希冀在今年董監事改選，展現強烈主導性，停止紛爭專注於事業經營。（本刊資料照）

連續兩日，國票金控相繼發出重訊，宣布二則大股東改派法人董事後；據知情人士表示，國票金控將於1月28日召開董事長，主要議題聚焦於將新派任國票證券董事，繼而子公司國票證券召開董事長，由新派國票證券董事接替現任董事長王祥文出任國票證券董事長。

昨（19）日國票金控（以下簡稱國票金）公告美麗華、人旺集團的法人代表改派，前者由美麗華集團、美亞鋼管董事長黃春發為董事，取代親近人旺集團的法人代表楊承羲。人旺集團也不示弱，讓楊承羲以人旺集團法人代表身份繼續出任國票金董事，但卻因此在今（20）日國票金再度發出重訊，美亞鋼管再改派法人董事，何志強接替黃春發，繼續擔任國票金董事。

連續兩日重大法人代表換人，也牽動公股主管機關中立性的敏感神經。據了解，包括公股、耐斯、美麗華、台產等多方股東不耐二大股東多年來紛擾，何志強成了共識最大公約數，透過金控改派證券董事的方式，直接在1月28日的金控董事會上完成改派，接著也會完成證券董事會重新選任董事長的程序。也就是現任董事長王祥文可能面臨下台一鞠躬的情況。

值得注意的是，公股的立場。目前公股陣營所持股權已達22%，為不讓「走下去的劇本」失焦或者有所變化；加上希冀二大股東多年不合給予外界造成不好印象劃下句點，也是此次1月28日董事會議題主要推力。

