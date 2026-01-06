國票金無解1》協商陷僵局 泛公股拚拿國票金7~9席董事

新年伊始，國內唯一以票券起家的國票金，就陷入董事改選僵局。本報調查，今年五月底將改選的國票金，目前耐斯陳家、人旺（旺旺集團）蔡家二大股東僵持不下，公股雖有意主導，但多次協商未果，使得僵局難解，也讓二大股東得各憑本事，「若以目前持股比例來看，泛公股派將可望取得過半甚至三分之二，也就是7~9席董事席次。」知情人士向本報分析。

今年將改選董事的國票金，主要股東耐斯陳家、人旺蔡家去年就為國票金改選提前備戰，「原本規劃農曆年前，由公股出面，和耐斯陳家、人旺蔡家協商，共推董事名單，但期間三方大股東各持己見，府院高層又不願過度介入，使得僵局難解，今年將重演上屆各自提名情況。」知情人士指出。

多次協商未果 人旺耐斯互不讓

據悉，從八月起，公股就曾出面多次協調，但人旺蔡家、耐斯陳家二派大股東各有堅持，「雙方始終僵持不下，耐斯陳家認為，人旺蔡家不遵守三年前五方協商結果；人旺蔡家認為，耐斯陳家不尊重專業經理人。公股希望兩派人馬各退一步，卻都未果。」知情人士說。

眼見協商未果，公股也自行出手大買持股，近半年來，公股大買國票金，持股從原先一成大幅成長至二成，據券商統計，過去半年光第一金就買超國票金逾6.3萬張，合庫也買超1.6萬張，若已近半年均價每股16.05元計算，光第一金、合庫就砸下逾12.84億元，「2026年台股開盤迄今，第一金就買進逾5000張，顯見公股捍衛國票金決心。」一名券商高層透露。

公股備戰 跨年後仍大買股

攤開國票金年報，目前人旺蔡家持股10%，支持人旺蔡家派的美麗華黃家、領航李家、林鴻南、三發地產等合計持股約10%；耐斯陳家持股10%，公股持股20%，台鋼持股8%，「以此來看，耐斯陳家結盟的公股派持股近4成，人旺蔡家才2成，今年改選董事席次安排恐丕變。」市場人士分析。

本報調查，國票金設有13席董事，「這屆董事提名恐怕將再度上演超額提名，預料將演變成泛公股派、人旺派競爭，以目前各派人馬持股來看，泛公股派的持股已達4成，若配票得宜，預計泛公股派至少可拿下7席董事，甚至有望上看9席、過董事會三分之二門檻，人旺派恐怕會從7席縮至4~6席。」市場人士分析。

由於上屆國票金改選也是拖到選前最後關鍵時刻，在府院高層出手下，才決定董事席次以及國票金旗下子公司人事安排，「但這次府院高層出手協調的意願不高，再加上今年縣市長選舉在即，使得僵局難解。」知情人士解釋。

府院高層未出手 委託書已綁定

國票金上屆改選，在府院高層出面協調下，最後三分天下共治，人旺、耐斯、公股各有3董，剩下4席董事則由親人旺派的美麗華黃家、領航李家各半，「換句話說，就是人旺派握7席、耐斯和公股共6席。」知情人士說。

但這屆隨著大股東持股情勢改變，國票金改選也將進入白熱化階段，「人旺蔡家也已找上三大委託書業者全通、聯洲，耐斯陳家則找上長龍，雙方都已經為開戰做好準備，究竟最後會不會打起來，恐怕得等農曆年後，才能見真章。」知情人士說。