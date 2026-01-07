國票金無解2》泛公股陣營秀拳頭 國票子公司人事恐大洗牌

原先農曆年前期盼改選有解的國票金，隨著協商持續陷入僵局，不只董事會席次恐怕出現改變，就連國票金旗下子公司也將大洗牌，「隨著泛公股派持股已近4成，原先由人旺蔡家掌控版圖較大的國際票券恐怕也將不保。」市場人士分析。

國內唯一以票券起家的國票金，今年將改選董事，由於耐斯陳家、人旺（旺旺集團）蔡家二大股東對槓愈來愈激烈，公股也持續加碼持股，使得今年改選情勢演變複雜，「現在雙方對董事席次安排沒共識，更遑論國票金旗下子公司人事安排。」知情人士透露。

國票金是國內唯一以票券為主體的金控，總資產約4301億元，市值約592億元，旗下有國票證、國票創投和網銀樂天商銀等子公司，主要獲利來源來自國際票券和國票證券，今年前11月獲利逾20億元，每股賺0.57元，在國內13家金控中，無論資產、獲利都敬陪末座。

合併安泰銀 開戰導火線

由於國票金旗下國際票券在國內票券業排名第二，獲利一向穩定，早年由公股主導，二次金改時，國票金引進民股，原先相安無事，直到國票金大股東人旺蔡家打算合併安泰銀，引爆另一派大股東耐斯陳家不滿，雙方至此正式開戰迄今。

三年前，國票金改選董事，人旺蔡家和耐斯陳家持股相當，鬧得不可開交，最後在府院高層出面協調下，維持三方共治，董事會由泛人旺派取得過半、7席，公股、耐斯各拿3席，陳冠舟拿下總經理，子公司耐斯陳家拿下國票證券、國票投顧；人旺蔡家則掌握國票創投、國際票券，「當時市場普遍認為，耐斯陳家收穫不小。」市場人士指出。

今年國票金董事改選，情勢丕變，「過去府院高層還願意出面協調，現在府院高層迄今仍不願出手協商，雖然公股曾多次出面協商，卻都未果，公股為求自保也大幅加碼持股，使得今年改選更為詭譎。」知情人士說。

泛公股陣營 持股逼近4成

知情人士進一步指出，「隨著目前泛公股陣營持股逼近4成，董事會預料至少會拿下過半7席，甚至可望上看9席的機會，若董事會由泛公股派掌握，原先由人旺蔡家掌握的國票創投、國際票券恐怕也難保。」

國票金一向苦無實體銀行，過去曾多次試圖合併實體銀行，包括京城銀、三信商銀，卻都鎩羽而歸，旺旺集團董事長蔡衍明長子蔡紹中一度接掌國票金副董，積極併購安泰銀，試圖壯大自身，最後卻遭耐斯陳家反對。

上屆改選，蔡紹中退出董事會，國票金改由人旺蔡家、耐斯陳家和公股共治，卻仍是無法讓二大股東戰火平息，隨著泛公股陣營持股已達近4成的情況下，「若大股東最後仍無共識，最後關鍵就是比股權實力，若以親人旺蔡家派持股來算，不只董事會席次限縮，子公司版圖恐怕也將岌岌可危。」市場人士感嘆。