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國票金經營權大和解 旺旺集團：支持公股主導、盼推動更高層次金融整併
針對本次國票金董事改選相關事宜，旺旺集團經審慎評估，基於當前金融發展情勢、資本市場穩定及國票金控健全發展的考量，願意支持由公股主導，並配合政府與財政部政策，同額競選本次國票金控董事改選。
旺旺始終認為，國票金當前所面對的，已不只是單一公司經營權的議題，而是關乎我國金融體系如何進一步整合資源、提升規模與競爭力的重要關鍵時刻。在公股主導的情勢下，市場與社會對政府的期待，不僅在於穩定經營，更在於是否能引導國票金走向更具整合性與前瞻性的發展方向。
基於這樣的認知，旺旺是從整體發展跟市場穩定的角度來做這次的布局調整，目的在於讓整體局勢回歸理性協調與整合，讓公股在推動改選規劃時，能更順利整合各方意見、進行整體布局，讓整體協調與決策更為順暢，並為改選後由公股主導推動相關政策，奠定更穩定且清晰的發展基礎。我們也期待，未來在董事提名與公司治理安排上，公股能作為一個穩定的主導力量，以公司所有股東的利益福祉為依歸，帶領國票金邁向下一個成長階段。
旺旺自2011年參與國票金投資以來，在重大議題與發展方向上，始終與政府政策保持一致，支持金融穩定與產業成長。我們參與國票金，從來不是以短期財務報酬為主要考量，而是期待能在穩健經營的基礎上持續發展，建立公司的範疇經濟與規模經濟，這樣的立場至今未曾改變。
在未來公股主導之下，旺旺樂見並全力支持國票金持續強化資本結構、提升經營體質，並在適當時機推動必要的整合與擴張。同時，我們也支持由公股主導推動更高層次的金融整併，包括「公公併」等有助於提升金控整體競爭力的政策方向，並將持續提供穩定且具體的支持，積極配合相關推動。
因此，我們深信，政府與財政部在本次改選推動上，必然會從整體金融發展與市場穩定出發，做出一個能獲得社會認同，並符合全體投資人與全民期待的經營團隊安排，不致出現透過特定職務安排，或私下協議進行交換等為市場與社會不樂見的情形。我們也相信，在各界高度關注之下，最終所形成的經營團隊，必然能展現公平性與正當性，並有助於國票金長期穩健發展。
未來，不論在經營方向協調，或後續各項策略推動上，旺旺都將持續財務開放又積極主動的態度，作為公股最穩定、最可靠的民股夥伴，全力支持公股推動國票金邁向下一階段的發展。
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