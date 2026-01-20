國票金董事改派仙拚仙 美麗華黃家態度似從親旺旺改官挺股

美麗華集團近期調整國票金法人董事代表的動作藏局，被市場解讀為之後國票金改選態度將轉向官股。圖／國票金控

國票金控(2889)今年董監事改選戰雲密布。長期被視為偏向旺旺陣營(人旺)的美麗華集團，近期一連串法人董事代表更動。與美麗華交好的內情人士透露，美麗華黃家認為近年公司治理太亂、國票金需要穩定的節奏，態度已經轉向支持官股。

美麗華集團旗下德安開發日前撤換原本被視為親旺旺派的法人代表楊承羲，改由美麗華集團旗下美亞鋼管董事長黃春發親自上陣，成為國票金董事；隨後又再度改派，由先前才被旺旺集團撤換的國票金副董事長何志強接任法人代表。

若從董事席次變動順序來判斷國票金局勢，今後改選的脈絡方向似乎逐漸清晰。首先，德安開發撤下親旺旺派的法人代表楊承羲後，旺旺集團隨即讓楊承羲去頂替何志強的董事席次，這使何志強一度失去法人代表身分；接著，美麗華集團再度出手，黃春發再退回二線，將自己原本的國票金董事席次改派給何志強，完成席次回補。

這一來一往唱反調改派動作，被市場解讀為美麗華不再單向靠攏旺旺體系，而是重新回到以公司治理與經營穩定為核心的立場，實質上，倒向支持官股。知曉內情人士指出，何志強與美麗華、台產互動良好，而楊承羲長期理念則貼近旺旺集團，法人代表的各自歸位，正反映各股東陣營在重新站隊。

內情人士再向《鏡報》透露，美麗華集團一連串動作，背後與官股支持屬性中立、是各勢力公約數的何志強有關。財政部早於去年指示公股行庫，國票金持股不得低於前次改選基準，包括兆豐金、土銀、台企銀、合庫、台銀、第一金、彰銀等公股行庫陸續加碼，目前泛公股持股比率已推升至約22%。國票金大股東美麗華集團態度鬆動、官股展現明確意志的情況下，旺旺派在此次董事改選中要維持過半主導權的難度明顯升高，國票金權力結構正邁向新一輪的重組。

事實上，耐斯集團二代、國票金董事、國票證券副董事長陳冠如日前接受《鏡報》專訪時分析指出，目前官股約握有20%持股（加碼續增後已約22%），再加上陳家所屬的耐斯集團約10%，若能結合不親旺旺派的中間股東，他覺得「在官股號召下，一定可以過半。」



