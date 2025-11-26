國票金越戰越亂！ 連臺灣菸酒加入買股行列都加入混戰行列

國票金經營大戰從公股持股領先，到現在連席次之爭都提前開打。（本刊資料照）

國票金控（以下簡稱國票金）將於明（2026）年進行董事改選，公股之外，人旺集團及耐斯集團二方勢力競相增加持股，連臺灣菸酒今（26日）也公告自10月28日至11月26日買進2萬張國票金持股，讓戰局更顯混亂。

一場經營權之戰，究竟是霧裡看花？還是有人操弄？「國票金的故事真多！」一位大股東感嘆地說。而也有專業經理人感嘆，「八卦真多，怎麼不花力氣在經營上。」

目前據悉，公股陣營持有國票金股權已有20%左右，力拚董事席次過半企圖心強烈。若加上泛公股聯盟，勢力可謂一邊倒。目前國票金9席董事、4席獨董，共計13席董事。人旺集團占有2席董事、2席獨董，而領航集團、美麗華分別占有2席董事、1席董事，屬於支持人旺集團，而耐斯集團占有2席董事、1席獨董，官股占有2席董事、1席獨董，

為了鞏固國票金經營權，今年7月財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金，泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，公股銀行下半年起大買國票金，總計買進國票金逾23萬張持股。有意思的是，現在連臺灣菸酒都加入買股行列。據臺灣菸酒公司公告，自10月28日起至11日26日為止，買進2萬張，持股比率0.55%，每單位取得價格為15.95元，交易總金額約3.19億元。

國票金的二大股東，人旺、耐斯兩大民股各有立場，參賽者包括台鋼集團、林鴻南、三發集團也加入這次國票金經營權之爭，也讓席次分配之爭提早浮上台面。

