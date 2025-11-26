國票金重訊澄清 國票證霸凌案依法辦理、國票創投投資雷虎生技報酬轉正

國票金控今（26）日傍晚發布重訊澄清，針對媒體報導，子公司國票證券員工申訴職場不法侵害事宜，也就是國票證券副董事長陳冠如涉及的職場霸凌案，國票金已經依照法令要求程序辦理中，媒體的影射並非事實。

另外，國票金控的子公司辦理投資業務，經查如涉關係人交易之情形，係按金融控股公司法第45條規定程序辦理，遵循公司治理制度。其中，國票金的創投子公司持有雷虎生技的股票，雷虎生技為雷虎科技的子公司，國票創投投資雷虎生技時，陳冠如尚未擔任雷虎生技的董事長。

國票創投持有雷虎生技股票期間，帳面虧損事宜，均已依內部規定辦理檢討呈報。本案投資期間經配發股利，近期經董事會決議，陸續調節處分，評價加計處分損益，整體報酬為正數。

