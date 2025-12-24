國票金針對樂天銀一案 董事會決議：緩議撤案

樂天網銀虧損一案，今日大股東國票金決議，證券子公司減資緩議撤案。

國票金今（24）日召開董事會，討論子公司樂天商銀增資案，最後董事會決議，國票證券減資案｢撤案｣，而由國際票券上繳特別盈餘公積，並搭配舉債支應，國票金指出，樂天商銀的增資金額在30億元以內，國票金按原持股比例參與49%，增資所需資金不超過15億元。

國票金今日召開董事會，議程包括「是否參與樂天銀行增資案及資金來源｣，以及「國票證券減資案」，經董事會討論，考量若要國票證券減資，除了必須經證券董事會通過，還須召開臨時股東會，並給予債權人提出異議的時間，預估會與股東常會停止過戶期間衝突，恐怕「緩不濟急｣。

樂天增資規劃案，原規劃證券減資撤案，改由票券上繳特別盈餘公積及舉債支應，估計樂天增資的金額在30億元以內，國票金按原持股比例參與49％，不會超過15億元。證券減資時程，要經證券董事會、臨時股東會及債權人異議期間，且會與股東常會停過戶期間衝突，恐怕緩不濟急 且影響證券的資本適足率及業務承作能量，為股東權益，經全體董事同意，證券子公司減資緩議撤案。

