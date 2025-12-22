國票金：增資樂天銀3方式討論中 最遲明年第3季初完成

（中央社記者蘇思云台北22日電）樂天銀行9月底累計虧損新台幣27億元，外界關注增資規劃。國票金表示，傾向由內部提供資金來源，可能方式包含舉債、子公司減資或票券特別盈餘公積上繳等方式因應，但還在討論中，預期可能延後到明年第2季末、第3季初完成增資。

國票金今天下午線上舉行法人說明會，由國票金總經理陳冠舟主持，他表示，國票金今年1到11月自結稅後淨利20億7146萬元，約年增2.8%，每股稅後盈餘（EPS）為0.57元。其中，子公司國際票券表現尤為亮眼，前11月稅後淨利17億6094萬元，年增12.81%，持續扮演金控獲利的重要支柱。

根據資料，國票金轉投資的樂天銀行截至今年11月底戶數為31萬9200戶，存款410.4億元，放款222.2億元。企業貸款業務方面，貸款餘額11月底約58.2億元，法人存款業務已爭取金融機構客戶約逾20億元存款，目前正積極建置企網銀系統以擴大企業存款規模，系統預計在明年第1季上線。

國票金主管說明，樂天銀今年前11月仍呈虧損，不過相較去年虧損幅度已有縮減，目前存放比來到54%，去年消金動能很強，今年稍微轉弱，但會持續善用集團法人金融業務的優勢，隨著主管機關開放業務，樂天銀也積極在法金業務投入資本支出、人力與進行系統建置，預期明年一般企金也會有顯著成長。

根據法規，若銀行虧損超過1/3，主管機關將要求限期補足資本，金管會統計顯示，樂天銀行9月底累計虧損27億元，已逼近1/3上限的33億元，媒體關注樂天銀增資進度。

國票金回應，對金控而言，對樂天銀增資屬於法定義務，也是籌設時對主管機關的承諾，增資時間點原預計是明年首季末，但樂天銀增資牽涉三方，包括樂天銀與2大股東日本樂天與國票金，由於都要進行相關程序，日本樂天的資金要經過經濟部投審司等，預期可能延後到明年第2季末、第3季初才會完成增資。

至於增資資金來源，國票金指出，原先規劃是國票金現金增資、再對樂天銀增資，但時程可能來不及，現在傾向由內部資金作為資金來源，可能方式有3個，第1種為舉債；第2則是票券公司因為先前有保留提存特別盈餘公積，如今因債券殖利率下跌，有多出來的特別盈餘公積可上繳金控；第3，子公司是否有減資可能，相關方案皆在討論中。

至於是否可能影響明年發放股利，國票金說，會維持長期對股東承諾，但實際是否影響股利政策，要看方案與後續市場狀況而定，像是利率與資本適足率變化等，預期要明年3月、4月董事會召開後才比較清楚。

此外，子公司國票創投轉投資的國旺租賃，前幾年的年度獲利都在人民幣1400萬元以上，不過受到中國經濟下滑影響，2024年下半年開始逾期放款客戶增加，導致今年呈現虧損。

國票金指出，國旺租賃多選擇中國當地較大型客戶，比較擔心中國內部資金需求動能較弱，可能不如過去成長動能，獲利與曝險都會保守看待。（編輯：潘羿菁）1141222