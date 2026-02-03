國科會主委吳誠文公開批評世界大學排名制度的迷失點
解析世界大學排名機構的迷思與商業本質，並引述國科會主委吳誠文於 2026 年發表的關鍵論點，探討台灣高等教育應如何建立自主的學術衡量機制。
擠入排名的虛妄與實務價值的回歸：世界大學排名迷思解析與台灣學術新路徑
一、 引言：主委之怒與學術排名的信任危機
2026年初，國科會主委吳誠文公開批評世界大學排名制度「可笑」且帶有強烈的商業導向，直指部分排名機構甚至提供「花錢就能輔導」的諮詢服務。此一言論震驚高等教育界，但也赤裸地揭露了長年以來大學競逐排名的扭曲現狀。主委強調，台灣在半導體與高科技製程領先全球，但學術界若仍停留於「算論文篇數」的層次，無疑是忽視了真實產業價值的創造。
二、 世界大學排名調查機構的「迷思點」分析
當今主流排名如 QS、Times Higher Education (THE) 等，雖被視為全球學術指標，實則存在以下深層迷思與系統性缺陷：
商業運作與「諮詢服務」的灰色地帶：
吳主委指出，有些大學排名會出現短期內暴漲或暴跌的異象，這背後往往涉及商業運作。排名機構不只是評分者，更是「諮詢顧問」，提供收費的數據優化建議，形成類似「球員兼裁判」的利益衝突。
數據指標的單一性與可操弄性：
排名高度仰賴論文引用率 (Citations) 與國際化程度。為了刷高排名，部分大學採取「重金聘請高被引學者」或「要求教師互引」等短視近利的手段，而非專注於基礎科學突破。
指標權重的隨意調整：
機構常變動評分權重（例如新增永續發展或就業力），導致校方必須隨之起舞，這種「軍備競賽」耗費了大量科研經費，卻不一定能轉化為教學品質的提升。
「盲人摸象」的局部呈現：
如台大教授黃慕萱所述，排名僅能呈現大學的某個片段。將跨學科、跨文化的學研成果化約為單一數字，忽略了大學在地方發展與社會責任上的隱形貢獻。
三、 台灣學術環境的當前困境：數字管理的代價
過去台灣在「國際一流大學」計畫引導下，確實陷入了數據競逐的泥淖。吳主委直白表示，這種只看 Science 篇數、不看實際貢獻的作法是「沒信心的機構」才做的事。
產學斷節：學者為求快速產出論文以利升等，傾向研究易發表的理論問題，而非耗時解決產業端的瓶頸。
諾貝爾獎焦慮：部分人士將「無諾獎」歸咎於經費不足，但吳主委認為應反思的是研究者的眼界與貢獻度，而非單純補助問題。
四、 台灣學術衡量方式的轉型：自立新標準
面對排名的迷思，台灣國科會已率先啟動制度變革，強調應具備「自主評量能力」：
廢除「填表式」評量：
國科會自 2025 年 10 月起修正成果報告格式，廢除傳統論文填報清單，改以「摘要計劃成果貢獻」為主，強調實質質性描述。
建立多元評核指標 (KPI)：
新的衡量機制不再獨尊論文，而是將以下面向納入權重：
產業影響力：藥物/醫材獲准廣度、技轉金額與實質產學效益。
社會貢獻：解決特定社會問題（如偏鄉醫療、能源轉型）的成效。
專業同儕互評：強化學門內部的深度審查，取代冷冰冰的數據統計。
高等教育深耕計畫的自訂指標： 教育部推動的高教深耕計畫已允許各大學依據自身特色「自訂衡量方式」。例如，技職體系以專利與產業連結為重，頂尖大學則看重前瞻技術的開創性，不再採取一套標準走天下。
五、 結論：邁向「有貢獻」而非「有名次」的未來
學術研究的本質應是「創造價值」而非「累積數字」。台灣應脫離「排名至上」的南京政府舊思維，建立足以讓世界尊敬的學術信任感。當大學能真正帶動產業轉型與社會進步時，國際排名自然會成為附屬品，而非追求的終極目的。
國科會（NSTC）目前推動的學術評鑑轉型，其核心在於打破「SCI/SSCI 點數迷思」，改採「研究成果貢獻說明」取代傳統的論文清單。這項變革特別針對不同學門的特性，設計了具體的質性指標。
以下為根據國科會學術專題計畫評審準則與國科會 2025 年新制說明所整理的各學門質性評量指標細節：
自然科學與工程學門：強調「技術突破」與「產業解決方案」
對於理工學門，指標不再只是論文篇數，而是聚焦於技術的實質影響力：
技術原創性：是否開發出新的製程、演算法或材料，並獲得關鍵專利佈局。
解決產業瓶頸：研究成果是否實際導入產線或解決了特定的工程難題（如半導體良率提升、低碳能源轉換效率）。
標準制定參與：在國際標準組織（如 3GPP, IEEE）中的技術提案獲採納情況，這被視為比論文發表更高階的影響力指標。
生命科學與醫藥學門：著重「臨床價值」與「生技轉化」
醫學領域的評量從單純的實驗數據轉向實務應用：
臨床試驗進展：研究是否進入臨床階段（Clinical Trials），或其發現是否改寫了臨床診療指引 (Clinical Guidelines)。
藥物與醫材開發：是否取得藥證或醫材許可，以及其對於公共衛生政策（如傳染病防治、高齡化醫療）的實質貢獻。
生物多樣性與永續：針對本土生態環境的長期觀測與保育策略制定，此類研究雖難發高點數論文，但在質性評核中會獲得高度認可。
人文與社會科學學門：重視「社會變革」與「文化厚度」
文科研究難以量化，新制特別強化其對社會的隱形價值：
政策諮詢與採納：研究成果是否轉化為政府政策、法律修訂或白皮書。
社會議題解決：針對少子化、長照、心理健康或貧富差距等問題，提出的具體社會創新方案。
學術論著與專書：鼓勵撰寫具有深刻見解的「專書」，而非破碎化的論文發表，肯定其在文化傳承與思想啟蒙上的貢獻。
跨領域研究：強調「整合深度」
跨學科知識流動：評量重點在於研究是否真正整合了兩大以上異質領域（例如：AI + 法律、心理學 + 機器人），並產生單一領域無法達成的創新洞見。
國科會實施細則：成果摘要表的變革
為了落實上述質性評量，國科會於 2025 年 10 月起推動的新版結案報告中，要求申請人必須填寫以下內容：
具體貢獻摘要：用 500-800 字簡述該計畫「做出了什麼貢獻」，而非僅列出發表在哪。
代表性成果：僅需列出 1-3 篇最具代表性的作品，並說明其在該領域的開創性價值。
