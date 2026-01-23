國科會主委嘆學界「丟臉」 還在計算論文數量

今年移師屏東科大舉行的全國大專校院校長會議，國科會主委吳誠文一席「學界丟臉」談話，掀起各界討論。吳誠文認為，學術研究開發不該只是計算論文數量，應著重研究價值和貢獻度，台灣科技產業成就有目共睹，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎」。

「振興科技提升研發效益」是吳誠文在會議上的演講題目，他指出，台積電最先進的製程都在台灣，不僅已進入二奈米量產，三奈米技術也是世界一流，成就有目共睹。過去向先進國家學習時，習慣以量化指標衡量學術成果，現在則期待學界改變思考方向。

他話鋒一轉，強調台灣靠高科技業立足，全球如今都不敢輕忽台灣的學術研究，但各大學過去訂了很多績效指標，接下來應思考是否繼續使用如論文數量、技轉數目金額等數字管理。

吳誠文說，教授願意做研究，國科會都支持，但教授責任不是只有寫論文，「學術界不該是象牙塔，只會算Paper寫了多少，應與產業界實務接軌」。吳誠文直言，計算論文、專利數量是沒信心的機構，因缺乏評量能力才用數字管理，學術研發不應該這樣。

