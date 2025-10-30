國科會公布全國科技動態調查結果 研發經費突破兆元及研發人力維持雙成長



國科會

10月31日公布「113年全國科技動態調查」，調查結果顯示，113年全國研發經費及研發人力仍維持雙成長，其中全國研發經費首次突破兆元，達10,493億元，較112年成長11.9%，高於近5年平均成長率(9.7%)。而研發經費占GDP比率達4.10%，較112年增加0.13個百分點，亦創新高。(圖)

綜觀113年全國科技動態調查結果，具有諸項特點，茲統整如下：



一、民間研發能量成長持續增加，政府部門投入幅度再創近年新高

113 年全國研發經費中，以經費來源面進行觀察時，來自民間部門研發經費為9,004 億元，較112年成長12.3%，而來自政府部門研發經費為1,489億元，較 112年成長9.7%。113年來自民間部門研發經費占整體研發經費之85.8%，較112年略增0.3個百分點。(圖2)

以經費執行面觀察我國各研發類型之研發經費，113年技術發展為7,764億元，占全國研發經費比率為74.0%，較112年增加867億元，成長率為12.6%；應用研究為1,920億元，占全國研發經費比率為18.3%，較112年增加190億元，成長率為11.0%；基礎研究 113 年經費為 809 億元，占全國研發經費之7.7%，成長率為8.5%。(圖3)



113 年全國基礎研究經費較112年增加64億元，就各執行部門來看，基礎研究經費均較上年度增加，其中增幅超過7成來自高等教育部門，其餘3成主要來自企業與政府部門，高等教育部門與政府部門所執行之研發經費來源主要來自政府的資金挹注，政府持續支持基礎研究，相關經費呈成長趨勢。(圖4)

二、企業研發經費雙位數成長，大規模企業帶動研發量能

企業部門為我國研發主力，近年來企業部門所執行之研發經費占全國研發經費的比率皆在8成以上，113年占比達85.6%，成長率回到雙位數成長，為12.6%。我國由大型企業帶動整體研發量能，113年由規模500人以上的企業所執行之研發經費占全體企業研發經費之82.4%，較上年增加0.7個百分比。而科學園區廠商所執行之研發經費占全體企業研發經費比率由 109 年之42.3%提升至113年47.5%。

三、研發人力逐年增加，女性研發人力於科研領域持續增長



113年我國研發人力全時約當數(Full Time Equivalent, FTE)為311,156人年，較112年成長2.8%。在研發人力結構方面，以主導及規劃研發活動的研究人員為主，占58.1%，其他輔佐研發進行之技術人員及支援人員部分，占比則分別為37.3%及4.6%，研發人力結構與112年比較差異不大。(圖5)



而在研發人力性別統計方面，113年全國男性研發人力FTE數為229,021人年，女性研發人力FTE數為82,135人年，男女性研發人力歷年皆維持約為3：1的比率。觀察男女性從事研發工作所擔任之角色，在男性中，研究人員占比達61.0%、技術人員占36.5%，支援人員則僅2.5%，而女性研發人力中，研究人員占比為50.2%，技術人員為39.4%，而支援人員為10.4%。

四、研究人員平均研發經費持續提升

根據表2，全國研究人員FTE數平均研發經費由109年的4.40百萬元逐年上升至113年為5.80百萬元，觀察各部門研究人員FTE數平均研發經費，以企業部門最高，為6.59百萬元，政府部門次之，為5.68百萬元。針對研發經費中之人事費進行觀察，全國平均研發人力人事費於各部門皆呈現上升趨勢，其中以企業部門增幅最大。

五、研發突破兆元規模，以科技量能深化競爭力

根據 113 年全國科技動態調查結果，我國研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢。113年可能受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並由大型企業之研發動能擴散至相關產業，帶動產業鏈之研發，政府研發投入增幅亦達近年新高，顯示公私部門共同推升我國研發能量，全國研發經費首次突破兆元，研發經費占GDP比率亦突破4%，整體研發經費與研發人力均創新高。

面對國際地緣政治與科技競局的高度不確定性，國科會將持續掌握全球科技發展趨勢，以前瞻視野規劃科研布局，同時攜手各部會擴大國內產官學研界之科研與創新投入，推動前沿技術研發及人才培育，建立韌性科研體系，確保我國在國際科技競爭中保持領先優勢。

