國科會副主委：台灣因有竹科 在全球科技版圖更顯重要

新竹科學園區管理局今於園區同業公會舉行45周年園慶，國科會副主委蘇振綱到場祝賀。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局今於園區同業公會舉行45周年園慶，國科會副主委蘇振綱到場祝賀，他致詞時表示，45年來，新竹科學園區不僅是台灣發展高科技產業的標竿與創新研發的樞紐，台灣更在全球科技版圖中佔據關鍵地位，台灣為什麼重要？「因為有竹科」，許多人以身為「竹科人」為榮，這份榮譽感源於竹科長久以來所累積的卓越成就與不可取代的價值。

蘇振綱並稱讚竹科管理局團隊是一個能與廠商合作、提供「整體解決方案(Total solution)」的高效服務團隊，他特別感謝竹科、中科及南科管理局團隊的付出，正是因為有他們的服務及園區廠商的不斷進步，才造就科學園區的發展成果。

在營運表現方面，蘇振綱表示，竹科受惠於AI與半導體等全產業的蓬勃發展，今年的營業額相較去年兩位數的成長，成績斐然，並期待未來能持續進步。

展望未來產業發展，他指出，政府正積極推動的「AI新十大建設」，其中包含矽光子、量子、主權AI及智慧機器人等前瞻領域，他呼籲園區的所有事業夥伴共同參與這些發展計畫，期望透過公私協力，讓台灣打造更堅韌的未來、產業更加持續發展，並期許在未來的日子裡，能與園區夥伴們繼續攜手並進，園區廠商也能持續在台灣進行投資，包括先進製程、先進封裝，加上各國外商來台灣投資，讓產業生態系更加堅韌。

園區同業公會理事長李金恭、監事長謝其嘉、副理事長蔡國洲等均到場祝賀，謝其嘉受訪更表示，園區廠商多以出口為導向，他呼籲兩岸關係走向和平，才有利廠商接單外銷產品。

今園區活動並邀請「竹科實中混聲合唱團」及「Dolce Studio朵玥樂團」進行表演，展現園區多元樣貌，共同祝賀新竹科學園區45週年生日快樂。

竹科管理局胡世民局長致詞時表示，45年對園區來說不只是數字，是無數人的努力夢想與心血，管理局會繼續與廠商並肩而行，作為廠商最堅強的後盾，也要讓更多的夢想由竹科萌芽、成長，走向全世界，胡也特別邀請竹科管理局的一級主管上台，感謝主管率同仁共同打拼，並共賀竹科生日快樂。

