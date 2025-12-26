國科會包容科技成果發表 4大議題回應高齡、障礙與偏鄉需求

國科會「以包容為導向之科技計畫」成果發表會一連2天在台南舉行。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕由國科會主辦的「以包容為導向之科技計畫」，今(26)日起在台南舉行成果發表會，連結學界、社福團體與公民組織，聚焦包括長照互助喘息服務、AI 促進語言溝通、科技平台銜接資源弱勢、公民團體科技增能等4大議題，回應高齡、障礙與偏鄉需求。

成果發表會今、明2天在台南桂田酒店舉行，由10個計畫團隊分別分享成果，高齡照顧方面，暨南大學「銀巷食光 2.0」推動長輩送餐服務，建置整合式資訊系統，協助社福機構掌握個案狀況、配送流程與成本結構；台北護理大學「互助喘息」計畫，透過科技平台媒合人力與時段，結合時間交換機制，讓照顧者投入值班後，可換取後續喘息服務；成功大學「抗衰智聯網」計畫結合感測設備、雲端系統與遠距復健設計，讓長者能在社區中進行行動力快篩與復健訓練，降低因資源不足而延誤介入的風險。

慈濟大學「身障災害整備」計畫整合地理資訊系統、空拍與人口資料，分析坡地災害潛勢，將身障者的障礙類型與居住位置納入評估，並開發社區互助求救系統，協助居民在災害發生時即時回報位置與需求，強化鄰里互助能力；台北大學「再聲計畫」為構音障礙者(漸凍症、喉癌、腦麻等)，發展個人化 AI 語音輔具，讓使用者可保存自身或親友聲音，建立專屬語音資料庫，即使未來無法清楚發聲，仍能以具情感溫度的聲音表達需求。

「移動平權計畫」透過科技平台的需求調查，協助地方設計彈性運輸方案，3年來已協助11個偏鄉地區優化交通服務，累計搭乘人次逾 18 萬，相關經驗可轉化為交通部常態性公共運輸政策推廣與優化的重要參考；「公民智慧培力計畫」則從制度與能力層次出發，協助公民團體進行數位轉型。

國科會人文處長黃俊儒表示，包容科技計畫的精神，是透過學界、社福與公民團體跨域合作，讓科技回應真實社會需求，希望藉由成果發表會，讓各團隊彼此交流，促進更好的合作。

總辦主持人陳志柔表示，包容科技計畫希望科技不只帶動本身的發展，更能讓社會各個層面享受到科技的資源與優勢。

包容科技成果發表會聚焦4大議題，回應高齡、長照等需求。(記者劉婉君攝)

地理弱勢移動平權計畫團隊透過科技平台的需求調查，協助地方設計彈性運輸方案，3年來已協助11個偏鄉地區優化交通服務。(記者劉婉君攝)

數位支持溝通無礙團隊為構音障礙者(漸凍症、喉癌、腦麻等)，發展個人化 AI 語音輔具，讓使用者可保存自身或親友聲音，建立專屬語音資料庫，即使未來無法清楚發聲，仍能以具情感溫度的聲音表達需求。(記者劉婉君攝)

